Подмосковные теннисистки завоевали золото Спартакиады учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная команда Московской области заняла первое место на соревнованиях по теннису, состоявшихся рамках XII летней Спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Теннисистки из Московской области Дарья Корешкова, Екатерина Тупицына и Анна Пушкарёва одержали победу в командных соревнованиях. Серебряную медаль завоевали представительницы Самарской области, а третью ступень пьедестала заняла команда из Москвы», — говорится в сообщении.Всего в соревнованиях по теннису в рамках летней Спартакиады приняли участие свыше 100 спортсменов из 17 российских регионов, турнир проходил в Рязани с 4 по 11 августа.
В министерстве отметили, что соревнования были организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Стартовал приём заявок на участие в Кубке Берлина по стритболу
Афанасьев объяснил, чего не хватает ЦСКА
Комментатор Орлов рекомендовал «Рубину» не увольнять Рахимова
Лев Каштанов