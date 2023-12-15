ОКР не будет финансировать спортсменов с нейтральным статусом

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Об этом журналистам рассказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», - заявил Станислав Поздняков.8 декабря Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.
14 декабря лицензии для участия в Играх получили шесть российских спортсменов и пять белорусских спортсменов.
Олимпиада в Париже состоится 26 июля и завершится 11 августа 2024 года.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что российские спортсмены, которые будут участвовать в Олимпийских играх, совершенно точно не выступят на Играх дружбы.
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