Ольховский оценил игру теннисиста Хачанова

04 августа 2025, 15:13

Ольховский назвал игру теннисиста Хачанова уверенной и стабильной

Фото: istockphoto/PrathanChorruangsak

Игра российского теннисиста Карена Хачанова сейчас уверенная и стабильная. Такое мнение порталу «РБ Спорт» выразил победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. Бывший теннисист оценил предстоящий четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, где Хачанов сыграет с американцем Алексом Микельсеном.





Собеседник подчеркнул, что матч получится весьма интересным. По мнению Ольховского, Хачанов не является однозначным фаворитом в этой паре, но у него больше шансов победить и выйти в полуфинал, считает Ольховский.





«Карен сейчас играет уверенно и стабильно. В этом сезоне, по моему мнению, он вернулся на тот уровень, который показывал в свое лучшее время. (…) Алекс — молодой, амбициозный, пробивающий игрок. Но Карен сейчас уверен в своих силах», — сказал Ольховский.

