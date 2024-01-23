В Подмосковье начнется отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Подмосковье стартует отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Отборочный этап пройдет с 26 января по 1 марта на территории всей Московской области.
Стоит отметить, что принять участие могут команды в составе четырех человек до 14 лет. Заявка подается онлайн на платформе «Gambler».
Кроме этого, для всех желающих проведут бесплатный обучающий вебинар «по методике обучения игре в шашки детей дошкольного и школьного возраста» 9 февраля.
Читайте также:
В Московской области состоятся международные соревнования по плаванию Swimcup
3 млн рублей составит призовой фонд открытого суперфинала чемпионата Подмосковья по шахматам
В Подмосковье пройдет традиционная «Горкинская лыжня»
«Отбор в рамках муниципального этапа состоится в дистанционном онлайн-формате на игровой платформе «Gambler». Следующий этап – региональный – пройдёт в очном формате 31 марта в городе Щёлково. В нём примут участие 30 сильнейших команд муниципального этапа. Победитель регионального уровня будет представлять Московскую область на всероссийском этапе», — поделились в министерстве.
Кроме этого, для всех желающих проведут бесплатный обучающий вебинар «по методике обучения игре в шашки детей дошкольного и школьного возраста» 9 февраля.
Читайте также:
В Московской области состоятся международные соревнования по плаванию Swimcup
3 млн рублей составит призовой фонд открытого суперфинала чемпионата Подмосковья по шахматам
В Подмосковье пройдет традиционная «Горкинская лыжня»
Мира Полтева