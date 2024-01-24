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Подмосковные фристайлисты Буровы взяли три медали на этапах Кубка России

24 января 2024, 17:01
Фото: пресс-служба Минспорта

Фото: пресс-служба Минспорта

Братья Максим и Илья Буровы из Подмосковья заняли два первых и второе место на первом и втором этапах Кубка России по фристайлу в акробатике. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

«На первом этапе соревнований награду высшего достоинства завоевал трёхкратный чемпион мира Максим Буров. Он также одержал победу на втором этапе. Его старший брат, двукратный призёр Олимпийских игр Илья Буров, выиграл на втором этапе серебро», – отметили в министерстве.
Стартовые этапы Кубка России по фристайлу завершились в Ярославской области.

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Олимпийская чемпионка Ласицкене завоевала золото всероссийских соревнований
24 января 2024, 17:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые и серебряную медали Всероссийских соревнований «Мемориал Дьячкова и Озолина. Кубок Тер-Ованесяна». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир собрал сильнейших спортсменов страны в четырёх легкоатлетических дисциплинах – прыжках в длину, в высоту, с шестом и в тройном прыжке.
«В прыжках в высоту у женщин золото завоевала олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене. Титулованная подмосковная спортсменка уверенно преодолела планку на высоте 1 м 90 см. Чемпион России, победитель первенства страны Данил Чечела первенствовал в прыжках в длину, показав результат в 7 м и 50 см. Вторую ступень пьедестала с таким же результатом занял другой подмосковный прыгун Кирилл Саушкин», – рассказали в министерстве.
Всероссийский мемориал по лёгкой атлетике проходил в Москве.

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#спорт
#минспорт мо
#мария ласицкене
#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Функционер Камоцци заявил о необходимости «Спартака» продлить контракт с Джикией
24 января 2024, 17:13

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци высказал мнение о том, что «Спартаку» нужен такой защитник, как Георгий Джикия, поэтому контракт с ним клубу необходимо продлить.
«Спартак должен продлить контракт с Джикией, это лидер команды. Но в этом вопросе нужно принять взвешенное решение», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Отмечается, что Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, а его контракт с клубом заканчивается уже летом этого года.

Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» заявил, что намерен отработать свой контракт до конца. Срок соглашения с испанским специалистом истекает в июне 2025 года. Такое заявление тренер «красно-белых» был вынужден сделать на фоне появившихся слухов об интересе к его фигуре со стороны испанского «Кадиса», борющегося за выживание в «Ла Лиге».

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#спорт
#спартак
#контракт
#лидер
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Прокуратура запрашивает 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака» Промеса
24 января 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Нидерландская прокуратура запросила для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса 9 лет тюрьмы в качестве наказания по уголовному делу о контрабанде наркотиков.
Издание ad.nl пишет, что во время заседания в суде, которое проходит 24 января в Амстердаме, прокурор потребовал признать нидерландского форварда виновным и назначить спортсмену реальный тюремный срок.

Сейчас Квинси Промес находится на территории ОАЭ вместе со «Спартаком». Там проходят учебно-тренировочные сборы.

Промес играет за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его второй приход в команду. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец со «Спартаком» стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес сыграл 17 матчей, в которых забил 6 голов и отличился 6 результативными передачами.

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#спорт
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#спортсмены
#спартак
#москва
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Жена тренера Карпина сообщила о переезде с детьми в Эстонию без мужа
24 января 2024, 15:07

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Жена главного тренера «Ростова» и российской сборной по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина заявила о планах переехать в Эстонию с детьми, но без мужа.
Карпины-уроженцы эстонского города Нарва. Пара зарегистрировала брак в 2017 году. В семье растут двое детей.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Переезжаю я и девочки», - сообщила Карпина в сториз Instagram (деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская).
Семья переезжает в Таллин.

«Детям в Таллине проще выучить язык, чем в Нарве», - объяснила Дарья Карпина.
Контракт Карпина с «Ростовом» закончится летом 2026 года. Срок соглашения со сборной истекает в августе нынешнего года.

Ранее сообщалось, что народного артиста России Филиппа Киркорова заметили в США вместе с его директором Максимом Ситником, об этом стало известно «МК». Напомним, после скандала с «голой вечеринкой» Киркоров улетел в Соединённые Штаты. Артиста заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке, однако, посетил выступление он не один. Вместе с российским королём эстрады пришёл его друг Максим Ситник — уроженец Донбасса, а не так давно Киркоров сделал его своим директором.

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Теннисистка Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open
24 января 2024, 14:42

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россиянка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в матче Australian Open в Мельбурне.
ТАСС пишет, что матч завершился счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу Чжэн Циньвэнь. В полуфинале китайская спортсменка встретится с украинкой Даяной Ястремской. В другом полуфинале встретятся победительница турнира Арина Соболенко из Белоруссии и четвертая ракетка мира Кори Гауфф из США.

Анна Калинская находится на 75 месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Выход в четвертьфинал Australian Open является её лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Чжэн Циньвэнь - 15 ракетка мира. В активе спортсменки есть два титула WTA.

ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев попал в полуфинал Australian Open. Теннисист обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Australian Open и пробился в полуфинал турнира, пишет «Лента.ру».Матч состоялся в среду, 24 января, и длился пять сетов. Российский теннисист выиграл со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 3 часа и 59 минут.

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Теннисист Медведев пробился в полуфинал Australian Open
24 января 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россиянин Даниил Медведев попал в полуфинал Australian Open.
Теннисист обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Australian Open и пробился в полуфинал турнира, пишет «Лента.ру».

Матч состоялся в среду, 24 января, и длился пять сетов. Российский теннисист выиграл со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 3 часа и 59 минут.

Даниил Медведев является третьей ракеткой мира. Хуркач, в свою очередь, оказался на 9 месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Игра пройдёт не позднее 24 января.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян, борьбу продолжает только Даниил Медведев.

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#новости
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Российского финала не будет: Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open
23 января 2024, 18:32

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян; борьбу продолжает только Даниил Медведев.
Рублёв, занимающий пятую строчку в мировом рейтинге, проиграл десятый четвертьфинал турниров «Большого шлема» из десяти, в которых принимал участие, сообщает «Чемпионат.ком». Его соперник в этом матче является четвёртой ракеткой мира. Матч получился в целом равным, но Синнер в большинстве эпизодов был чуть точнее, чуть внимательнее и закончил игру в свою пользу — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Стоит отметить, что во втором сете на тай-брейке россиянин вёл со счётом 5:1, но больше не сумел взять в укороченном гейме ни одного очка и проиграл его, а с ним и партию.

Надежды российских болельщиков теперь связаны с Даниилом Медведевым. Завтра в четвертьфинальном матче россиянин, занимающий в мировом рейтинге третье место, встретится с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши.

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Экс-спортдиректор Орещук: «Команда не потеряет движения с приходом Гафина»
23 января 2024, 18:09

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что уход Юрия Соловьева с поста председателя совета директоров московского клуба не ухудшит состояние клуба.
В то же время он выразил сожаление по поводу того, что Соловьёв покидает занимаемую им должность.

«Юрий Соловьев радел за клуб, результаты команды. Обидно и грустно, что он оставил свой пост. Мне было приятно с ним работать. Дмитрий Александрович — правая рука Соловьева, поэтому ничего сверхъестественного в замене не вижу. «Динамо» ничего не потеряет после ухода Соловьева. <…> «Динамо» не потеряет движения вперед с приходом Гафина на пост председателя совета директоров», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Орещук.

Он отметил, что разница будет заключаться в том, что ключевые моменты будут согласовывать дольше, чем было ранее.

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#спорт
#тренер
#клуб
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Хоккеист Филатов заявил о завышенных ожиданиях от Ковальчука
23 января 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов заявил, что игра форварда Ильи Ковальчука в «Спартаке» находится на должном уровне, а проблема кроется в завышенных ожиданиях от него.
«Я не согласен с тем, что Ковальчук не вывозит и занимает чье-то место. От него у всех завышенные ожидания. Мне кажется, что он справляется с той ролью, которую ему дают. Четыре шайбы в десяти матчах – это вполне достойно. Хватит привязывать поражения к одному игроку. Илья – не вратарь, на которого можно валить вину за ключевые ошибки. Он играет вполне на уровне. Да, какое-то время у него уходит на адаптацию, на то, чтобы привыкнуть к темпу», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Филатов.

Он добавил, что в полной мере оценить игру спортсмена можно будет по возвращении в команду таких лидеров, как Павла Порядина, Михаила Мальцева, Ивана Морозова и Андрея Локтионова.

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