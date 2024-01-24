Подмосковные фристайлисты Буровы взяли три медали на этапах Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта
Братья Максим и Илья Буровы из Подмосковья заняли два первых и второе место на первом и втором этапах Кубка России по фристайлу в акробатике. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На первом этапе соревнований награду высшего достоинства завоевал трёхкратный чемпион мира Максим Буров. Он также одержал победу на втором этапе. Его старший брат, двукратный призёр Олимпийских игр Илья Буров, выиграл на втором этапе серебро», – отметили в министерстве.Стартовые этапы Кубка России по фристайлу завершились в Ярославской области.
Читайте также:
Подмосковные гонщики завоевали три медали этапа Кубка России по ралли «Золотые купола»
Подмосковные спортсменки примут участие в турнире по хоккею с мячом на Кубок Патриарха
В Подмосковье начнётся отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки»
Лора Луганская