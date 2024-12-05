Олимпийская чемпионка Мельникова призналась, что вдохновлялась трагичной историей гимнастки Мухиной

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Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова призналась, что при подготовке к съемкам сериала о летних ОИ-1980 вдохновлялась трагичной историей советской гимнастки Елены Мухиной.
«У Лены Мухиной довольно трагичная история. Когда я искала в интернете материалы про советскую гимнастику, чаще всего натыкалась на нее. Мне кажется, она внесла очень большой вклад в гимнастику. Вспомнить хотя бы ее элемент «Петля Мухиной». Да и она такая утонченная, она мне просто импонировала», — поделилась спортсменка в интервью «Газете.Ru».Девушка играет в сериале роль советской гимнастки Елены Травниной, история которой частично похожа на случившееся с Еленой Мухиной, которая незадолго до Олимпиады-1980 получила травму позвоночника, после чего ей пришлось завершить карьеру в спорте. Спортсменка до конца своих дней оказалась прикована к инвалидному креслу.
Тем временем другая олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с Metaratings.ru поделилась с российскими спортсменами советом в преддверии возможного возвращения на международные соревнования. Она призвала их быть вдвойне ответственными и даже не думать нарушать правила.
«Возвращение должно быть ярким, убедительным и без ошибок. <…> Имею в виду допинговые проблемы, которые особенно коснулись нашего выступления на Олимпиаде 2016 года, например. Допинг – это большая проблема, которую надо искоренить», — подчеркнула парламентарий.Читайте также:
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