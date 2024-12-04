Олимпийская чемпионка Мельникова раскрыла, почему отказалась завершать карьеру

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Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова раскрыла, почему отказалась завершать свою карьеру. По словам спортсменки, ее дисциплина приносит ей удовольствие, а фанаты оказывают поддержку.
Мельникова также поделилась, как изменилось ее отношение к гимнастике после победы на ОИ-2020. Девушка отметила, что смогла расслабиться и не думать о достижениях и золотой медали, когда раньше все ее мысли были лишь об этом.
В то же время появилась информация, что российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования. Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в беседе с Metaratings.ru, комментируя новость о возможном допуске российских тяжеловесов, заявила, что это можно считать новогодними подарками.
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«После Токио я стала больше наслаждаться гимнастикой, отвязалась от самой себя, стала свободнее относиться к неудачам и к каким-то не очень приятным моментам в спорте», — рассказала она в интервью для «Газеты.Ru».
В то же время появилась информация, что российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования. Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в беседе с Metaratings.ru, комментируя новость о возможном допуске российских тяжеловесов, заявила, что это можно считать новогодними подарками.
«Шаги этих федераций в сторону России обнадеживают. <…> Думаю, все потихоньку идет к тому, что и в зимних видах допустят нас, в том числе и на Олимпийские игры 2026 года. <…> Без наших атлетов не хватает конкуренции в мире, поэтому падают телевизионные рейтинги соревнований, у рекламодателей снижается интерес», — предположила парламентарий.Читайте также:
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Данил Пономарев