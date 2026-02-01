Бывшая первая ракетка мира презентовала трофей Australian Open
Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин и американская актриса и модель Хлоя Грейс Морец представили трофей мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии.
Как пишет РИА Новости, в воскресенье на центральном корте комплекса «Мельбурн Парк» стартовал финальный матч Australian Open. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас встретился с десятикратным чемпионом турнира сербом Новаком Джоковичем.
Сафину 46 лет. Россиянин выигрывал US Open (2000) и Australian Open (2005), завоевал 15 титулов ATP, а с конца марта 2025 года входит в тренерский штаб Андрея Рублёва.
Ранее стало известно, у кого был роман с Сафиным.
Читайте также: