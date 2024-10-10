Олимпийская чемпионка заявила о желании вернуться из США в Россию

Фото: iStock/BalanceFormcreative
Олимпийская чемпионка 2000 года по прыжкам в воду россиянка Юлия Пахалина, которая уже более 20 лет живет в США, хотела бы вернуться в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бывшей спортсменки, она могла бы тренировать, но в Соединенных Штатах ей необходимо подстраиваться под определенные условия. Пахалина отметила, что если бы в РФ ей предложили нормальную заработную плату, то она с удовольствием переехала бы в Москву.
Напомним, Юлия Пахалина завоевала золотую награду на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в прыжках с трехметрового трамплина. На ее счету три серебряные и бронзовая награды Игр-2004 и ОИ-2008.
Читайте также:
Спортсмены из Подмосковья стали победителями международного турнира по мини-футболу
Семикратная олимпийская чемпионка раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам
Сборная Таджикистана по футболу отказалась от матча с командой России в ноябре
«Не чувствую, что принадлежу стране, в которой сейчас живу», — заключила чемпионка.
Напомним, Юлия Пахалина завоевала золотую награду на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в прыжках с трехметрового трамплина. На ее счету три серебряные и бронзовая награды Игр-2004 и ОИ-2008.
Читайте также:
Спортсмены из Подмосковья стали победителями международного турнира по мини-футболу
Семикратная олимпийская чемпионка раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам
Сборная Таджикистана по футболу отказалась от матча с командой России в ноябре
Екатерина Коршунова