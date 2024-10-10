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Олимпийская чемпионка заявила о желании вернуться из США в Россию

Олимпийская чемпионка Пахалина рассказала о желании вернуться из США в Россию
10 октября 2024, 15:07
Фото: iStock/BalanceFormcreative

Фото: iStock/BalanceFormcreative

Олимпийская чемпионка 2000 года по прыжкам в воду россиянка Юлия Пахалина, которая уже более 20 лет живет в США, хотела бы вернуться в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бывшей спортсменки, она могла бы тренировать, но в Соединенных Штатах ей необходимо подстраиваться под определенные условия. Пахалина отметила, что если бы в РФ ей предложили нормальную заработную плату, то она с удовольствием переехала бы в Москву.

«Не чувствую, что принадлежу стране, в которой сейчас живу», — заключила чемпионка.



Напомним, Юлия Пахалина завоевала золотую награду на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в прыжках с трехметрового трамплина. На ее счету три серебряные и бронзовая награды Игр-2004 и ОИ-2008.

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Команда «Заречье-Одинцово» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу
10 октября 2024, 15:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» победили команду «Протон» из Саратова и вышли в одну четвёртую финала Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Поздравляю «Заречье» с очередной победой над саратовским «Протоном» в одной восьмой Кубка России. Выиграли «всухую» — 3:0. Вышли в четвертьфинал Кубка. Видна сыгранность команды. Хорошая «разминка» перед игрой с московским «Динамо», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
В министерстве отметили, что помимо команды «Заречье-Одинцово», в четвертьфинал Кубка России вышли красноярский «Енисей», нижегородская «Спарта», «Динаио-Метар» из Челябинска, «Ленинградка» из Санкт-Петербурга, столичная команда «Динамо», «Локомотив» из Калининградской области и казанский «Динамо-Ак Барс».

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Олимпийская чемпионка заявила о желании вернуться из США в Россию

В Домодедове 20 октября проведут детский футбольный праздник

Спортсмены из Подмосковья стали победителями международного турнира по мини-футболу
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#волейбол
#кубок россии
#одинцово
#московская область
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В Домодедове 20 октября проведут детский футбольный праздник
10 октября 2024, 10:32

Фото: iStock/matimix

Заключительный этап второго всероссийского благотворительного детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей» состоится 20 октября на территории крытого манежа «Авангард» в Домодедове, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Ветер добрых перемен».
«В фестивале участвуют дети из семей участников специальной военной операции, воспитанники социально-реабилитационных центров и детских домов, а также ребята из многодетных семей», — отмечается в сообщении.
Фестиваль стартовал в ноябре прошлого года. За это время фестивальные мероприятия были проведены в девяти российских городах, в том числе в Тамбове, Саранске, Воронеже, Омске, Смоленске и Ярославле. Гостями детских спортивных праздников стали многое звёзды футбола.

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#футбол
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Бывший футболист сборной России Артём Енин умер в возрасте 48 лет
09 октября 2024, 13:30

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Ярославле скончался бывший полузащитник местного футбольного клуба «Шинник» и сборной России Артём Енин. Ему было всего 48 лет.
За время своей спортивной карьеры футболист играл также в «Урал» из Екатеринбурга и московский ЦСКА, напоминает пресс-служба ярославского клуба. В высшем дивизионе российского чемпионата он провёл 112 матчей и забил в них шесть мячей. В 1998 году состоялось его единственное выступление за сборную России — в товарищеской игре против Испании. Вместе с ЦСКА Енин добрался до финала Кубка России сезона 1999/2000 годов.

В составе «Шинника» Артём Енин с перерывами играл с 1994 по 2002 год. После завершения карьеры игрока он остался в ярославском клубе и тренировал юных футболистов. Причиной смерти спортсмена стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

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#урал
#футболист
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Спортсмены из Подмосковья стали победителями международного турнира по мини-футболу
09 октября 2024, 11:23

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Игроки из Московской области в составе сборной России по мини-футболу 5 на 5 завоевали золото на международном турнире для спортсменов с нарушением зрения, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По результатам соревнований российская команда получила золотые медали. Второе место заняла команда футбольного клуба «Cankaya» из Анкары, а сборная Турции заняла третье место.

В состав российской сборной вошли спортсмены из регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионы Европы и мастера спорта международного класса Сергей Манжос, Никита Егоров, Денис Егоров и Андрей Тихонов.

Международные соревнования по мини-футболу в формате 5 на 5 проходили с 2 по 6 октября в Анталье (Турция). В турнире участвовали слепые спортсмены категории В1.

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#футбол
#победители
#московская область
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Теннисисты Подмосковья завоевали пять медалей чемпионата России по спорту ПОДА
09 октября 2024, 11:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и две серебряные медали завоевали представители Московской области на турнире по теннису на колясках, организованном в рамках чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую награду завоевала Виктория Лыкова в личных соревнованиях, ещё одно золото она взяла в дуэте с ещё одной подмосковной теннисисткой Людмилой Бубновой в парном зачёте. Кроме того, золотую медаль в парном зачёте среди мужчин выиграл представитель Московской области Алексей Елисеев», — говорится в сообщении.
Серебряные медали в копилку подмосковной сборной принесли Людмила Бубнова в личном зачёте и Вадим Обухов в парном зачёте среди мужчин.

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#спорт
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#чемпионат россии
#инвалиды
#теннис
#московская область
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Подмосковные тхэквондисты завоевали золото международного турнира
09 октября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали на международном турнире по тхэквондо среди мужчин и женщин (ВТФ) Montenegro Podgorica Open спортсмены из Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«В соревнования среди мужчин награду на высшую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Подмосковья Идар Багов, выступавший в весовой категории 63 килограмма. Второе место в этой категории занял спортсмен из Сербии. Кроме того, ещё один сербский тхэквондист раздели третье место с турецким спортсменом», — говорится в сообщении.
Вторую золотую медаль принесла Московской области Милена Бекулова, выступавшая в весовой категории 49 кг. Серебро в этой категории также досталось россиянке. А бронзовые медали завоевали представительницы Греции и Боснии и Герцеговины.

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#минспорта мо
#медали
#турнир
#московская область
#подмосковье
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В турнире по каратэ в Серпухове приняли участие около 60 спортсменов
09 октября 2024, 09:16

Фото: пресс-служба министрации

Открытый внутриклубный турнир дворца спорта «Надежда» провели в Серпухове в честь Всемирного дня каратэ, участниками соревнования стали около 60 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каратэ является одной из древнейших техник самообороны: считается, что этот вид боевого искусства зародился в XV веке. Родиной каратэ считается остров Окинава. Каратэ, что в переводе означает «Пустая рука», исключает применение оружия», — отмечается в сообщении.
Всемирный день каратэ отмечается 7 октября, этот праздник появился по инициативе Всемирной федерации каратэ. Одной из основных целей праздника является поддержка этого вида спорта для включения его в программу Олимпийский игр.

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#серпухов
#спорт
#каратэ
#турнир
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Чимаев отреагировал на призыв сына Кадырова отказаться от поп-ММА
Чимаев отреагировал смайлом на призыв сына Кадырова отказаться от поп-ММА
08 октября 2024, 22:11

Фото: istockphoto / maria zheleznova

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, который выступает в UFC, отреагировал в соцсетях на призыв министра сына Кадырова Ахмата отказаться от выступлений в поп-ММА.
Ранее министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров резко высказался об участии чеченских спортсменов в поп-ММА. По мнению Кадырова младшего своим поведением спортсмены позорят весь чеченский народ. Ахмат Кадыров назвал свой пост последним предупреждением для чеченских спортсменов.

Боец смешанного стиля ММА Чимаев репостнул запись Кадырова в свой аккаунт в соцсети и поставил смайлик в виде указательного пальца вверх.

Хамзат Чимаев ранее представлял Швецию, а теперь выступает за Объединенные Арабские Эмираты. На счету Чимаева 13 боев по правилам ММА и ни одного поражения.

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Гаврилов усомнился в целесообразности матчей РФ со сборными Сирии и Пакистана
08 октября 2024, 19:18

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказал мнение о том, что проводить матчи с Сирией и Пакистаном сборной России не совсем целесообразно.
«Если матчи состоятся, и мы выиграем, что нам дадут эти игры? Просто пройдут товарищеские матчи, но такие же матчи можно провести с любым клубом РПЛ или со вторым составом сборной России. Надо найти причину, для чего проводить игры с Сирией и Пакистаном. Сборная же существует, её можно собрать в любой момент. Но со спортивной точки зрения мне непонятны проведения таких игр», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Гаврилов.

Ранее бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин заявил, что соперниками сборной России могли бы стать сборные Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино.

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#игры
#футбол
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