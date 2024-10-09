Спортсмены из Подмосковья стали победителями международного турнира по мини-футболу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Игроки из Московской области в составе сборной России по мини-футболу 5 на 5 завоевали золото на международном турнире для спортсменов с нарушением зрения, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По результатам соревнований российская команда получила золотые медали. Второе место заняла команда футбольного клуба «Cankaya» из Анкары, а сборная Турции заняла третье место.
В состав российской сборной вошли спортсмены из регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионы Европы и мастера спорта международного класса Сергей Манжос, Никита Егоров, Денис Егоров и Андрей Тихонов.
Международные соревнования по мини-футболу в формате 5 на 5 проходили с 2 по 6 октября в Анталье (Турция). В турнире участвовали слепые спортсмены категории В1.
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В состав российской сборной вошли спортсмены из регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионы Европы и мастера спорта международного класса Сергей Манжос, Никита Егоров, Денис Егоров и Андрей Тихонов.
Международные соревнования по мини-футболу в формате 5 на 5 проходили с 2 по 6 октября в Анталье (Турция). В турнире участвовали слепые спортсмены категории В1.
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Дайана Хусинова