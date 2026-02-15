Олимпийские чемпионы и детские старты: как прошёл главный лыжный уик-энд столицы

15 февраля 2026, 17:15

В Москве прошла «Гонка Легкова — 2026» — было более 10 тысяч участников

Гонка Легкова (Фото: Telegram / @legkovrace)

13–15 февраля 2026 года при поддержке Департамента спорта города Москвы в столице впервые состоялся зимний фестиваль «Гонка Легкова — 2026». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.