Олимпийские чемпионы и детские старты: как прошёл главный лыжный уик-энд столицы
13–15 февраля 2026 года при поддержке Департамента спорта города Москвы в столице впервые состоялся зимний фестиваль «Гонка Легкова — 2026». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.
Соревнования прошли на территории Олимпийского комплекса Лужники и объединило более 10 000 человек — участников и зрителей.
Амбассадорами события стали звёзды спорта: Никита Нагорный, Илья Ковальчук, Вероника Степанова, Юлия Ступак, а также Александр Терентьев и Наталья Терентьева. Фестиваль поддержали Иван Черезов, Илья Черноусов, Юрий Борзаковский и другие известные спортсмены. Они приняли участие в стартах и фестивальной программе, подчеркнув масштаб события.
Трасса длиной 3,3 км была проложена вдоль Большой спортивной арены «Лужники». Фестиваль открылся стартом «Гонка Легкова. Скорость», где участники соревновались за лучшее время на круге.
14 февраля прошли основные гонки на 10 км среди профессионалов и любителей, а также шоу-форматы: командный спринт «Гонка Легкова. Звезды», ретро-гонка «Это все еще я» с участием олимпийских чемпионов разных лет и медийных гостей, а также представителей проекта «Московское долголетие». Вечером состоялась парная эстафета «Гонка Легкова. Любовь и лыжи» — участники боролись не только за результат, но и за специальные номинации: лучший образ, трогательную поддержку и самую вдохновляющую историю пары.
Финалом спортивного уик-энда стали детские старты 15 февраля. Более 900 юных лыжников вышли на дистанции 0,3 км, 1 км и 3 км. Самой юной участницей стала четырёхмесячная Милана, которая преодолела дистанцию на руках у папы, вызвав бурные аплодисменты зрителей.
