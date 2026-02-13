30 экипажей выйдут на старт ралли-рейда «Снежная битва» в Подмосковье
Видео: пресс-служба Минспорта МО
Гоночный сезон в Московской области откроется ралли-рейдом «Снежная битва 2026». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Гонка пройдёт 14-15 февраля на трассе комплекса «Алискино Мотоспорт Арена» в Можайском муниципальном округе.
«На старт выйдут 30 экипажей из разных регионов России. В спортивных категориях заявлены 14 экипажей, 13 – в зачёте «Туризм». Гонщики преодолеют пять спецучастков суммарной протяжённостью около 200 километров. Трасса включает снежные перевалы, ледовые участки и кроссовые секции», – уточнили в министерстве.Среди участников – обладатель Кубка России по моторалли 2025 года Андрей Бокша; победитель ралли «Шёлковый путь 2025» в классе T1 Павел Андреев; выступающая в зачёте Т3 Анастасия Нифонтова и другие именитые спортсмены.
Представители легендарной команды «КАМАЗ-мастер» в этой гонке будут участвовать на багги.