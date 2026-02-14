В Москве прошла лыжная «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов
Александр Легков открыл фестиваль лыжного спорта в «Лужниках»
В столице на территории спортивного комплекса «Лужники» состоялся фестиваль «Гонка Легкова». Об этом сообщает ТАСС.
В программе мероприятия были разнообразные соревнования: лыжные гонки на 10 км для любителей, забег на 3,3 км в рамках программы «Московское долголетие», шоу-гонка со звёздами, корпоративные старты, а также гонка влюблённых ко Дню святого Валентина. Отдельно прошли соревнования на 10 км с участием действующих членов сборной России.
Олимпийский чемпион Александр Легков подчеркнул значимость таких событий для популяризации лыжного спорта и мотивации молодого поколения.
