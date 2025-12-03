Олимпийский чемпион по биатлону назвал главную проблему российского спорта
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что одной из основных проблем российского спорта является нехватка квалифицированных тренеров.
В беседе с Metaratings.ru он подчеркнул, что это ощущается во всех сферах, особенно в биатлоне.
Государство выделяет значительные средства на подготовку спортсменов и занятия физкультурой, говорит собеседник. Россия, по его словам, вероятно, единственная страна в мире, которая на 80% или даже на 100% обеспеченная в этом отношении.
В 2026 году планируется выделить около 74,5 млрд рублей из федерального бюджета на развитие спорта в России.
