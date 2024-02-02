Участие в «Лыткаринской лыжне» подтвердили уже 400 спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Уже 400 человек подали заявки на участие в «Лыткаринской лыжне» — лыжной гонке, которая состоится в городском округе Лыткарино 11 февраля, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Принять участие в гонке может любой желающий. На сегодняшний день своё участие в «Лыткаринской лыжне» подтвердили 400 человек. Лимит участников составляет 500 человек, когда он будет достигнут, регистрация прекратится», — говорится в сообщении.Заявки на регистрацию принимаются только в электронном виде: через сайт arta-sport.ru. Зарегистрироваться можно до шести часов вечера 8 февраля, если лимит не будет исчерпан раньше.
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