Оливейра оценил шансы Англии и Аргентины на победу в полуфинале

15 июля 2026, 16:32

Оливейра: успех Аргентины на ЧМ-2026 обусловлен командной игрой

Фото: iStock/gorodenkoff

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины. Об этом он рассказал изданию Metaratings.ru.





Оливейра отметил, что для обеих команд «это будет принципиальная игра». По его словам, Аргентина является действующим чемпионом мира, а Англия сейчас имеет отличный состав.

«Англичане всегда ставят максимальные задачи, и сейчас у них есть шанс выйти в финал», — подчеркнул бразилец.