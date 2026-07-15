Оливейра оценил шансы Англии и Аргентины на победу в полуфинале
Оливейра: успех Аргентины на ЧМ-2026 обусловлен командной игрой
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины. Об этом он рассказал изданию Metaratings.ru.
Оливейра отметил, что для обеих команд «это будет принципиальная игра». По его словам, Аргентина является действующим чемпионом мира, а Англия сейчас имеет отличный состав.
«Англичане всегда ставят максимальные задачи, и сейчас у них есть шанс выйти в финал», — подчеркнул бразилец.Он добавил, что аргентинцы побеждают «за счет характера и командной работы». Оливейра не согласился с мнением, что ФИФА помогает сборной, и назвал его «теорией заговора».
Матч Англия — Аргентина начнется 15 июля в 22:00 по московскому времени. Победитель 19 июля встретится с Испанией в финале ЧМ-2026, а проигравший сыграет с Францией за третье место.