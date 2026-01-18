«Он имеет право»: Фетисов высказался о решении Овечкина в НХЛ

18 января 2026, 22:23

Фетисов поддержал Овечкина после отказа от радужной ленты

Александр Овечкин (Фото: Instagram* / @aleksandrovechkinofficial)

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не использовать радужную ленту на клюшке во время матча НХЛ. Его слова приводит РИА Новости.





Перед игрой российский хоккеист вышел на разминку с клюшкой, обмотанной лентой обычного белого цвета.





«Это Сашина позиция. Он имеет право на такое мнение», — отметил Фетисов.