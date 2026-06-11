«Он лучше Гарсии и Угальде»: Червиченко поддержал возможный трансфер Воробьёва

11 июня 2026, 20:45

Червиченко назвал Воробьёва лучшим вариантом для «Спартака»

Дмитрий Воробьёв (Фото: Instagram* / @dima.vorobyov.10)

Бывший президент ФК «Спартак Москва» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе нападающего ФК «Локомотив Москва» Дмитрия Воробьёва в состав красно-белых. Об этом сообщает Metaratings.ru.