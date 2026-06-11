«Он лучше Гарсии и Угальде»: Червиченко поддержал возможный трансфер Воробьёва
Бывший президент ФК «Спартак Москва» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе нападающего ФК «Локомотив Москва» Дмитрия Воробьёва в состав красно-белых. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По мнению Червиченко, форвард способен принести «Спартаку» гораздо больше пользы, чем другие нападающие команды. Он заявил, что Воробьёв выглядит предпочтительнее по сравнению с Ливаем Гарсией и Манфредом Угальде и может стать удачным усилением для московского клуба.
Функционер также отметил, что успех нападающего во многом будет зависеть от партнёров по команде и качества взаимодействия на поле. По его словам, любому форварду легче проявлять свои лучшие качества, когда рядом выступают футболисты высокого уровня.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приобретении 28-летнего игрока и готов предложить за него около четырёх миллионов евро. В свою очередь «Локомотив» рассчитывает получить за трансфер порядка шести миллионов евро.
В минувшем сезоне Воробьёв провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2027 года.
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