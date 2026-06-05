Экс-игрок «Зенита» прокомментировал победу клуба в РПЛ

05 июня 2026, 14:32

Футболист Широков: «Зенит» стал чемпионом по праву и превзошел всех

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал победу петербургского клуба в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2025/26. Он заявил, что «сине-бело-голубые» завоевали титул заслуженно, несмотря на то, что по качеству игры, вероятно, сильнее выглядел «Краснодар».





В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков в 30 турах, опередив «Краснодар» на два балла. Этот титул стал для команды Сергея Семака седьмым за восемь сезонов.





«Зенит» по праву стал чемпионом. Чемпионство – это совокупность факторов», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.