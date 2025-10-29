«Поздно менять»: Канчельскис выдал вердикт по будущему Станковича

29 октября 2025, 14:32

Канчельскис призвал руководство «Спартака» оставить Станковича на посту тренера

Фото: Istock/thomas-bethge

Бывший игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказал своё мнение о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче после победы команды над «Оренбургом».





Канчельскис заявил «Metaratings.ru», что руководству клуба не нужно сейчас менять тренера.

«Станковича раньше надо было менять, в конце прошлого сезона. Поменяют — опять придёт тренер со своим пониманием, начнёт перестройку, будет кричать: нужно время, чтобы бороться за чемпионство», — сказал Андрей.

