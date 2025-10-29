«Поздно менять»: Канчельскис выдал вердикт по будущему Станковича
Канчельскис призвал руководство «Спартака» оставить Станковича на посту тренера
Бывший игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказал своё мнение о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче после победы команды над «Оренбургом».
Канчельскис заявил «Metaratings.ru», что руководству клуба не нужно сейчас менять тренера.
«Станковича раньше надо было менять, в конце прошлого сезона. Поменяют — опять придёт тренер со своим пониманием, начнёт перестройку, будет кричать: нужно время, чтобы бороться за чемпионство», — сказал Андрей.Экс-футболист призвал оставить Станковича на своей должности и позволить ему доработать сезон. После этого можно подводить итоги. Канчельскис прогнозирует, что «Спартак» не войдёт в тройку лучших команд, а займёт четвёртое или пятое место.
После 13 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место, уступая лидеру «Краснодару» 7 очков, а идущему третьим ЦСКА — 5 очков.