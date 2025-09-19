Руководство «Спартака» недовольно Станковичем и ищет преемника
«Спартак» провёл ряд консультаций о возможной кандидатуре нового главного тренера. Клуб подготовил шорт-лист на случай ухода действующего наставника Деяна Станковича.
Как стало известно «Metaratings.ru», внутри совета директоров и клуба ещё не достигли единой позиции относительно будущего сербского специалиста. Однако часть руководства «Спартака» выражает серьёзное недовольство его работой и текущими результатами команды.
Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне команда под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате России и вышла в финал Кубка страны по системе Пути РПЛ.
В Российской Премьер-Лиги «Спартак» после 8 туров с 12 очками находится на 8-м месте. В группе Кубка России с «Динамо», «Ростовом» и «Пари НН» команда с 7 очками занимает вторую позицию.
