Руководство «Спартака» недовольно Станковичем и ищет преемника

19 сентября 2025, 12:02

«Спартак» составил шорт-лист тренеров на замену Станковичу

Фото: Istock/tawatchaiprakobkit

«Спартак» провёл ряд консультаций о возможной кандидатуре нового главного тренера. Клуб подготовил шорт-лист на случай ухода действующего наставника Деяна Станковича.