Испания выбила Албанию с Евро-2024

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Сборная Испании по футболу обыграла сборную Албании в матче Евро-2024 со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.
Испанцы заняли первое место в группе B, одержав победы во всех трех матчах. Албанцы набрали лишь одно очко и покинули турнир.
В параллельном матче Италия сыграла вничью с Хорватией. У хорватов забил Лука Модрич, они вели в счете до последней минуты матча, однако итальянец Маттиа Дзакканьи сравнял счет в матче.
Ранее сборная Испании разгромила Хорватию в стартовом матче Евро-2024 со счетом 3:0. Голы забили Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль, все три мяча были забиты в первом тайме.
Во втором тайме Хорватия получила право на пенальти. Бруно Петкович забил с добивания, но гол был отменен из-за того, что Иван Перишич вошел в штрафную раньше свистка.
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В параллельном матче Италия сыграла вничью с Хорватией. У хорватов забил Лука Модрич, они вели в счете до последней минуты матча, однако итальянец Маттиа Дзакканьи сравнял счет в матче.
Ранее сборная Испании разгромила Хорватию в стартовом матче Евро-2024 со счетом 3:0. Голы забили Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль, все три мяча были забиты в первом тайме.
Во втором тайме Хорватия получила право на пенальти. Бруно Петкович забил с добивания, но гол был отменен из-за того, что Иван Перишич вошел в штрафную раньше свистка.
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Никита Иванов