Оценены шансы Испании стать победителем чемпионата Европы

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что сборная Испании имеет низкие шансы на победу в чемпионате Европы.
Ранее Испания вышла в 1/8 финала Евро-2024, выиграв Италию со счетом 1:0 и Хорватию со счетом 3:0.
24 июня в Дюссельдорфе пройдет матч между сборными Испании и Албании.
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«Испания не является фаворитом этого чемпионата Европы. Команде де ла Фуэнте еще надо через многое пройти, чтобы стать сильным коллективом. Главными фаворитами этого Евро считаю Англию, Португалию, Францию и Германию», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».
24 июня в Дюссельдорфе пройдет матч между сборными Испании и Албании.
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Элина Позднякова