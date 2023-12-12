Президент ФК «Анкарагюджю» Коджа после матча выбежал на поле и избил судью

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После матча национального чемпионата с «Ризеспором» президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил в лицо арбитра Умута Мелера, выбежав на поле. Об этом пишет Sport24.
Футбольный матч завершился со счетом 1:1. «Ризеспор» на седьмой добавленной минуте сравнял счёт благодаря голу Адольфо Гайча. Отмечается, что права на журналиста принадлежат московскому футбольному клубу ЦСКА.
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