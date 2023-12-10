Всемирный день футбола 2023: история и традиции праздника

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Игра в футбол популярна во всем мире. Ежегодно проводится тысячи матчей в разных уголках земного шара. О том, когда появился футбол, что раньше использовали вместо мяча, и какие суеверия существуют у профессиональных футболистов, читайте в материале «Радио 1».
Когда отмечается Всемирный день футбола
Торжество ежегодно отмечается 10 декабря. Несмотря на то, что праздник не является официальным, к нему присоединились десятки стран. Кроме профессиональных спортсменов, Всемирный день футбола отмечают поклонники этого вида спорта, болельщики футбольных команд и игроки-любители.
Всемирный день футбола: история праздника
Родиной футбола считается Англия. В середине XIX века игра с мячом начала широко распространяться, и вскоре футбол стал популярным видом деятельности среди общественности. Однако считается, что современному футболу предшествовали сражения саксонцев, которые пинали по полю отрубленные головы противника.
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В 1863 году был принят первый свод правил, который предусматривал размеры игрового поля, ворот, количество игроков. В 1904 году была создана Международная футбольная федерация — ФИФА. На сегодняшний день в ее состав входит 211 футбольных организаций.
Первый футбольный матч в России, который был официально зарегистрирован, состоялся в 1897 году.
Всемирный день футбола 2023: Традиции праздника и приметы
В день торжества проводятся товарищеские матчи не только среди профессиональных игроков, но и среди любителей. Во Всемирный день футбола по телевизору идут трансляции матчей, программы, в которых рассказывают о лучших моментах в играх, интервью знаменитых футболистов.
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Кроме того, проводятся благотворительные матчи, вырученные средства от которых, идут на развитие спортивной отрасли в регионах. У профессиональных футболистов также существует ряд суеверий, которым они следуют перед игрой, чтобы принести команде победу.
Перед грядущим матчем нельзя стричься или бриться. Это может принести поражение в игре и отпугнуть успех. Также нельзя начинать движение со скамейки с правой ноги. В таком случае есть вероятность забить мяч в свои ворота или проиграть сопернику.
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