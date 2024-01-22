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Определились все четвертьфинальные пары в женском турнире Australian Open-2024

22 января 2024, 18:44
Фото: istockphoto/microgen

Фото: istockphoto/microgen

Стали известны все участницы четвертьфинальных матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Из россиянок до этой стадии турнира сумела добраться только Анастасия Калинская.
В 1/4 финала соперницей российской теннисистки, занимающейся в мировом рейтинге 75-е место, станет китаянка Чжэн Циньвэнь, которая находится на 12-й позиции в мировой табели о рангах. Матч состоится в среду, 24 января. В этот же день в другой четвертьфинальной паре встретятся чешская спортсменка Линда Носкова, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, и главная сенсация турнира — 93-я ракетка мира украинка Диана Ястремская. Пробившись в основной турнир через квалификацию, она провела на кортах Мельбурна уже семь матчей, а в 1/8 финала сумела переиграть сильную теннисистку из Белоруссии, экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко.

Днём ранее, 23 января, в двух других четвертьфинальных поединках встретятся Марта Костюк (Украина) и Кори Гауфф (США, 4-я ракетка мира), а также Барбара Крейчикова (Чехия, 9), выбившая из турнира нашу юную Мирру Андрееву) и Арина Соболенко (Белоруссия, 2).


Калинской досталась очень серьёзная соперница, но даже если Настя проиграет, она всё равно может считать этот турнир удачным. Ранее на Australian Open она неизбежно вылетала уже в первом раунде. Задорной игрой и ослепительной улыбкой россиянка в этом году уже покорила австралийскую публику. Интересно, что для того, чтобы выразить поддержку Анастасии, зрители на ломаном русском языке поют песню «Калинка-малинка», уловив созвучие с её фамилией.

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Теннисистка Петрова назвала Калинскую быстрой и шустрой
22 января 2024, 18:51

Фото: istockphoto.com/Алексей Даничев

Бронзовый призер Олимпиады-2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова заявила, что выступление россиянки Анны Калинской ей очень понравилось.
Она охарактеризовала спортсменку как быструю и шуструю.

«Мне понравилось, как Калинская играла эти матчи и как держалась, у неё была борьба с опытной американкой Слоан Стивенс. Мне, в целом, нравится игра Анны. Она лёгкая, быстрая, шустрая, хорошо подходит ногами к мячу. У неё резкие, пушечные удары, она очень хорошо раскладывает соперниц и не даёт им перехватить инициативу, играет первым номером. Дальше она будет играть с более опытными соперницами, поэтому ей важно собраться и не думать, кто стоит перед ней», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Петрова.

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Агент Вустер сообщил о возможном переходе в РПЛ Букари
22 января 2024, 18:01

Фото: istockphoto.com/StudioQ1

Футбольный агент Джордж Вустер заявил «РБ Спорт», что ганский футболист Осман Букари может приехать в Россию.
«У Османа Букари есть несколько предложений, скоро всё должно решится. Что касается России, то Осман готов приехать в Российскую Премьер-лигу, поскольку интерес оттуда есть», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Вустер.

До этого бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, отметив, что спортсмену недостаёт стабильности. При этом, специалист подчеркнул талант спортсмена, который всё ещё продолжает искать своё место во взрослом футболе.

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#тренер
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Тренер Игнатьев заявил о нехватке стабильности у Пыняева
22 января 2024, 17:52

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, отметив, что спортсмену недостаёт стабильности.
«Сергей играет на обычном уровне, не сильно выделяясь среди других игроков «Локомотива». Может, парня перехвалили, и он не справился с давлением. Из каждого утюга про «Манчестер Юнайтед» кричали, про второго Аршавина. Конечно, Пиняев — очень талантливый футболист, но пока он все еще ищет себя во взрослом футболе — стабильности не хватает», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Игнатьев.

Ранее Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявлял, что 27-летний хавбек «Монако» Александр Головин является одним из лучших игроков Европы. Кроме того, по его мнению, футболист является примером для молодых спортсменов.

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#спорт
#тренер
#футболист
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Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода
22 января 2024, 17:27

Фото: iStock/jorgeantonio

Победитель Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.
Спортсмен трижды одерживал победу на чемпионатах Европы, а также был признан самым ценным игроком турнира. После победы на Олимпиаде в 1972 году Анатолий Поливода завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в возрасте 25 лет. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

По причине проблем со здоровьем баскетболист не принимал участия в финальном матче Олимпийских игр против сборной США. Национальная команда победила американцев со счетом 51:50.

Напомним, в 2017 году на основе событий тех лет был снят фильм «Движение вверх».

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#баскетбол
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Подмосковный фигурист Попов стал серебряным чемпионом России по прыжкам
22 января 2024, 17:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фигурист из Подмосковья стал вице-чемпионом России по прыжкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по прыжкам проводился с 19 по 22 января 2024 года в Москве.

По итогам прокатов Иван Попов из Люберец стал обладателем серебра — он набрал 66,61 балла.

«Крутой формат соревнований - соревнуемся в том, кто что умеет. В этот раз получилось пройти в финал, и это неожиданно для меня - перед этим стартом я готовился всего три дня из-за болезни. С возрастом прыгать тяжелее. Рост выше, вес больше. Пацаны маленькие, они восстанавливаются чуть быстрее, поэтому было немножко тяжело», – поделился Иван Попов.

Стоит отметить, что Иван является самым взрослым призером соревнований по прыжкам.

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#соревнования
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В Лас-Вегасе обокрали грузинского бойца ММА Двалишвили
22 января 2024, 17:13

Фото: iStock/djedzura

В Лас-Вегасе обокрали грузинского бойца ММА, об этом сам пострадавший Мераба Двалишвили рассказал на своей странице в социальной сети.
Двалишвили опубликовал в сети кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлён момент совершения преступления.

«Вчера вечером я не закрыл дверь машины, а какие-то неудачники проверяли двери машин в моем районе. Они украли мой бумажник. Они вернулись, чтобы попытаться угнать машину, но мой сосед напугал их, они побежали как трусы», — написал боец.

Он также признал местных жителей, которые узнают лица людей на обнародованных Двалишвили, обратиться к нему, чтобы помочь в поимке воров. По его словам, он намерен явиться домой к злоумышленникам и «заняться делом».

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В Подмосковье состоятся соревнования по лыжам «Кубок олимпийского чемпиона А.Легкова»
22 января 2024, 16:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье пройдёт Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова по лыжным гонкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования пройдут 28 января в Наро-Фоминском городском округе в тюбинг-парке «Елагино».

В гонке примут участие прядка двух тысяч человек.

«Для участников будут подготовлены несколько дистанций, подходящих разным возрастным категориям и уровням подготовки — 1, 3, 5 и 10 км. На масс-старт смогут выйти любители лыжного спорта от 10 лет и младше, а самая возрастная группа начинается с 61 года. Стиль прохождения дистанций — свободный», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что для всех желающих перед заездами проведут мастер-класс от Александра Легкова, а после финиша смогут получить автограф знаменитого спортсмена.

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#наро-фоминск
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Подмосковная команда по следж-хоккею «Феникс» выиграла «Кубок сильных духом»
22 января 2024, 14:26

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные следж-хоккеисты выиграли первый трофей в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили 21 января На ледовом катке возле ДК «Яуза» в городском округе Мытищи. В матче приняли участие команда Московской области «Феникс» и «Белые медведи» из Москвы.

«По итогам проведенного матча победу со счетом 4:1 одержали хоккеисты из Подмосковья и завоевали «Кубок сильных духом», который стал первым трофеем в активе клуба Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области в 2024 году», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что в ирге приняли участие действующие спортсмены паралимпийской сборной России.

Кроме этого, команда-победитель СХК «Феникс» является самым титулованным клубом России. На счету клуба семь чемпионских титулов.

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Подмосковная спортсменка Левчук стала победительницей первенства России по фехтованию
22 января 2024, 13:26

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная фехтовальщица Милана Левчук стала победительницей первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
21 января прошло личное первенство России по фехтованию среди кадетов до 18 лет прошло в Орле.

По итогам поединков Милана Левчук из Московской области завоевала золотую медаль.

«Милана Левчук в четвертьфинале уверенно одолела Арину Королёву из Санкт-Петербурга со счётом 15:6. В полуфинальной стадии подмосковная рапиристка взяла верх над представительницей Курской области Мариам Курасбедиани – 15:9. И в финале Милана смогла нанести сокрушительное поражение еще одной представительнице Санкт-Петербурга Серафиме Белоусовой», — отметили в ведомстве.

Стоит подчеркнуть, что 23 января состоятся командные соревнования в рамках первенства России по фехтованию.

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