Определились все четвертьфинальные пары в женском турнире Australian Open-2024

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Стали известны все участницы четвертьфинальных матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Из россиянок до этой стадии турнира сумела добраться только Анастасия Калинская.
В 1/4 финала соперницей российской теннисистки, занимающейся в мировом рейтинге 75-е место, станет китаянка Чжэн Циньвэнь, которая находится на 12-й позиции в мировой табели о рангах. Матч состоится в среду, 24 января. В этот же день в другой четвертьфинальной паре встретятся чешская спортсменка Линда Носкова, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, и главная сенсация турнира — 93-я ракетка мира украинка Диана Ястремская. Пробившись в основной турнир через квалификацию, она провела на кортах Мельбурна уже семь матчей, а в 1/8 финала сумела переиграть сильную теннисистку из Белоруссии, экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко.
Днём ранее, 23 января, в двух других четвертьфинальных поединках встретятся Марта Костюк (Украина) и Кори Гауфф (США, 4-я ракетка мира), а также Барбара Крейчикова (Чехия, 9), выбившая из турнира нашу юную Мирру Андрееву) и Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Калинской досталась очень серьёзная соперница, но даже если Настя проиграет, она всё равно может считать этот турнир удачным. Ранее на Australian Open она неизбежно вылетала уже в первом раунде. Задорной игрой и ослепительной улыбкой россиянка в этом году уже покорила австралийскую публику. Интересно, что для того, чтобы выразить поддержку Анастасии, зрители на ломаном русском языке поют песню «Калинка-малинка», уловив созвучие с её фамилией.
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Днём ранее, 23 января, в двух других четвертьфинальных поединках встретятся Марта Костюк (Украина) и Кори Гауфф (США, 4-я ракетка мира), а также Барбара Крейчикова (Чехия, 9), выбившая из турнира нашу юную Мирру Андрееву) и Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
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Александр Бойцов