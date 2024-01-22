Теннисистка Петрова назвала Калинскую быстрой и шустрой

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Бронзовый призер Олимпиады-2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова заявила, что выступление россиянки Анны Калинской ей очень понравилось.
«Мне понравилось, как Калинская играла эти матчи и как держалась, у неё была борьба с опытной американкой Слоан Стивенс. Мне, в целом, нравится игра Анны. Она лёгкая, быстрая, шустрая, хорошо подходит ногами к мячу. У неё резкие, пушечные удары, она очень хорошо раскладывает соперниц и не даёт им перехватить инициативу, играет первым номером. Дальше она будет играть с более опытными соперницами, поэтому ей важно собраться и не думать, кто стоит перед ней», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Петрова.
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