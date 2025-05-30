Орещук о Карпине: «Нельзя сидеть на двух стульях»

30 мая 2025, 16:55

Экс-директор московского «Динамо» Орещук против совмещения Карпиным должностей

Фото: Istock/matimix

Роман Орещук, бывший спортивный директор московского «Динамо», раскритиковал возможное совмещение постов главным тренером сборной России и «Динамо» Валерием Карпиным.





В интервью «РБ Спорт» Орещук выразил уверенность, что это не приведет к положительным результатам ни для клуба, ни для сборной.



Футболист отметил, что совмещение неизбежно приведет к рассеиванию внимания и сил. Он напомнил, что сам Карпин ранее отказывался от работы в клубе ради сборной, считая это приоритетным направлением.



Он также предупредил, что совмещение негативно скажется на результатах команды, которое, по его мнению, должно бороться за чемпионство.





«Нельзя сидеть на двух стульях, ни к чему хорошему это не приведет», — подтвердил он.

