«Пари НН» и «Крылья» претендуют на Зиньковского из «Спартака»
29-летний вингер Антон Зиньковский может покинуть «Спартак»
«Пари НН» проявляет интерес к 29-летнему вингеру «Спартака» Антону Зиньковскому. «Крылья Советов» также заинтересованы в игроке.
Как сообщает Metaratings.ru, препятствием для «Пари НН» может стать зарплата футболиста в 600 тысяч евро.
В прошлом сезоне Зиньковский выступал за «Крылья Советов» на правах аренды, отыграв 24 матча и отдав 4 голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро.
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