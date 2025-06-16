Мостовой: Заболотный однозначно поможет «Спартаку»
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нападающий Антон Заболотный может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом пишет Metaratings.ru.
«Заболотный не помешает. Всем понятно, что Заболотный – это игрок замены, подмены. Но мы же видим, что стиль таких нападающих рослых – как раз выйти и побороться, продавить, задавить. Заболотный этими качествами обладает, поэтому он «Спартаку» однозначно поможет в каких-то моментах», — пояснил Мостовой.
По его словам, основной плюс заключается в том, что спортсмен приходит бесплатно.
В прошлом сезоне 34-летний Антон Заболотный, выступая за «Химки», провел 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.
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