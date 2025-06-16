Мостовой: Заболотный однозначно поможет «Спартаку»

16 июня 2025, 15:18

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нападающий Антон Заболотный может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом пишет Metaratings.ru.







«Заболотный не помешает. Всем понятно, что Заболотный – это игрок замены, подмены. Но мы же видим, что стиль таких нападающих рослых – как раз выйти и побороться, продавить, задавить. Заболотный этими качествами обладает, поэтому он «Спартаку» однозначно поможет в каких-то моментах», — пояснил Мостовой.