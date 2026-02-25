Организация турнира UFC в Белом доме обойдется в 60 миллионов долларов
Организация турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома будет стоить до 60 миллионов долларов. Об этом сообщает портал MMA Fighting.
По информации источника, для в рамках проведения шоу на южной лужайке Белого дома построят октагон и установят трибуны для зрителей. Ожидается, что бойцы смогут выходить к месту поединка из Овального кабинета.
Турнир под названием UFC White House намечен на 14 июня и будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США. Как отмечается, это станет первым профессиональным спортивным мероприятием, проведённым на территории Белого дома.
