Жирков оценил вероятность чемпионства «Зенита» как почти 100%-ую

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Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков высказал мнение о том, что «Зенит» снова станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ с вероятностью 99,9%.
«Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства «Зенита» — 99,9%. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки. За чемпионство борются «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», и ЦСКА ещё может приблизиться. Что касается «Спартака», то за ним я не смотрел в последнее время», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Жирков.
Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин выразил удивление и даже посмеялся над новость о приглашении казанским «Соколом» таролога перед матчем с «Пари НН — 2».
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