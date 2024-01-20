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Россиянка и украинка пожали руки на матче юниорского Australian Open

20 января 2024, 13:12
Фото: istockphoto/PeopleImages

Фото: istockphoto/PeopleImages

16-летние спортсменки встретились в первом круге турнира в Мельбурне.
Россиянка Влада Минчина в двух сетах обыграла украинку Елизавету Котляр, пишет ТАСС. Встреча завершилась счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. После матча спортсменки подошли к сетке и пожали друг другу руки.

Из-за конфликта на Украине российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных турнирах в нейтральном статусе. Спортсменки из Украины обычно отказываются от традиционных рукопожатий с представительницами РФ и Белоруссии.


Ранее на чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с россиянином Денисом Хисматуллиным.

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#россия
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#теннис
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Клопп предлагает смертельно больному Эрикссону стать тренером «Ливерпуля»
20 января 2024, 13:02

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп приглашает Свена Йорана Эрикссона руководить английским клубом в течение дня.
Бывший тренер сборной Англии 75-летний Свен‑Йоран Эрикссон в январе сообщил о том, что болен онкологическим заболеванием. По прогнозам врачей, ему осталось жить примерно год. До этого шведский специалист говорил, что его мечтой было тренировать «Ливерпуль».

Юрген Клопп, который тренирует «Ливерпуль», не против на один день освободить для него свой пост, пишет Mirror

«Мы с радостью примем его здесь. Он может сидеть на моем месте в моем офисе и выполнять мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема. Что касается нахождения на скамейке запасных, то это может быть немного сложнее»,-сказал Клопп.
Эрикссон тренировал шведский «Гетеборг», лиссабонскую «Бенфику», итальянские и китайские клубы, английские «Манчестер Сити» и «Лестер», сборные Мексики, Кот‑д’Ивуара, а также команду Филиппин. С 2001 по 2006 год Эрикссон готовил к играм английскую сборную.

Ранее экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал владельцев итальянской «Ромы» после того, как стало известно об увольнении с поста тренера Жозе Моуринью. Sky Sport Italia передаёт слова Капелло.

«Похожая история была со мной, когда я тренировал сборную России. Я ехал в аэропорт после поражения от Австрии. Мне позвонили и сказали, что я уволен. Думаю, между владельцами и тренерами должны быть другие отношения», —высказал своё мнение Фабио Капелло.
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#спорт
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Теннисистки Павлюченкова и Кудерметова снялись с Australian Open
20 января 2024, 11:36

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своих соцсетях рассказала, что вместе с Вероникой Кудерметовой вынуждена сняться с Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
По словам теннисистки, ей пришлось отказаться от участия в парном разряде Australian Open с Кудерметовой из-за травмы живота, которую спортсменка получила в последнем матче турнира в Аделаиде.

«Мне хотелось быть в лучшей форме на Открытом чемпионате Австралии, но всегда есть следующий раз. Самое время перезагрузиться и восстановиться», —сообщила Анастасия Павлюченкова.
Во втором круге турнира в Мельбурне российские спортсменки должны были встретиться с Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидером остаётся Ига Свентек из Польши.Вторую строчку занимает спортсменка из Белоруссии Арина Соболенко. Тройку лучших замкнула Елена Рыбакина из Казахстана.

Среди россиянок лучшая Дарья Касаткина (13-е место), вероника Кудерметова на 17 строчке и Анастасия Павлюченкова на 46 месте.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.

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#теннис
#спорт
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#новости
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В Мельбурне болельщики спели «Калинку» на трибунах после победы Калинской
20 января 2024, 09:11

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российские болельщики в поддержку россиянки Анны Калинской исполнили песню «Калинка» на трибунах во время Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, из серии «Большого шлема» 25-летняя Калинская обыграла американку Кэти Волынец со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

В третьем сете при счете 4:1 в пользу Калинской российские болельщики в перерыве хором запели «Калинку», пишет «Питер спортивный».

Ранее Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем раунде подмосковный теннисист обыграл чеха Томаша Махача со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Теперь Хачанов, получивший на турнире 15-й номер посева, сыграет с четвёртой ракеткой турнира – итальянцем Янником Синнером.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.

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#теннис
#спорт
#новости
#мир
#спортсмены
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FourFourTwo: Составлен рейтинг самых ненавидимых людей в футболе
Самым ненавидимым человеком в футболе стал британец Джоуи Бартон
19 января 2024, 18:41

Составлен список людей в футболе, которые вызывают наибольшую ненависть. Этот антирейтинг возглавил бывший полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Джоуи Бартон.
Как сообщают авторы исследования, опубликовавшие рейтинг на портале FourFourTwo, в бытность игроком Бартон славился грязной игрой, никогда не брезговал запрещёнными приёмами и часто бил соперника исподтишка, когда арбитр не смотрел в его сторону. Кроме того, футболист известен довольно разнузданным поведением за пределами футбольного поля и неоднократно совершал «акты насилия» в быту.

На втором месте расположился Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф (Зепп) Блаттер. Во время его пребывания на посту президента ФИФА в организации разразился крупнейший коррупционный скандал. Третье место занял бывший вратарь сборной ФРГ Харальд Шумахер, который на чемпионате мира 1982 года в Испании сбил с ног защитника сборной Франции Патрика Баттистона приёмом кунг-фу. После этого голкипер ещё и упал на него всей массой тела. В больнице у Баттистона диагностировали перелом шейных позвонков, черепно-мозговую травму, трещину в челюсти и потерю трёх зубов.

Интересно, что звёздный португалец Криштиану Роналду занимает в этом списке седьмое место, а замыкает десятку знаменитый тренер Жозе Моуриньо. Кроме них, в ТОП-10 также вошли Эль-Хаджи Диуф, Джон Терри, Мишель Платини, Луис Суарес и Пит Винкельман.

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#рейтинг
#тренер
#скандал
#фрг
#футболист
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Подмосковный теннисист Хачанов преодолел третий круг Australian Open
19 января 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем раунде подмосковный теннисист обыграл чеха Томаша Махача со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).
Теперь Хачанов, получивший на турнире 15-й номер посева, сыграет с четвёртой ракеткой турнира – итальянцем Янником Синнером.

27-летний подмосковный теннисист занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, выиграл пять турниров под эгидой организации. Лучший результат спортсмена на турнирах Большого шлема – выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2023 году и Открытого чемпионата США в 2022-м.

В 2021 году Хачанов стал серебряным призёром Олимпиады в одиночном разряде, а в составе российской команды – обладателем Кубка Дэвиса.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.

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#спорт
#теннис
#московская область
#подмосковье
#турнир
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Российская теннисистка Тимофеева вышла в 4-й круг Australian Open
19 января 2024, 15:25

Фото: istockphoto/microgen

Российская теннисистка Мария Тимофеева, занимающая 170-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии и вышла в 1/8 финала. Благодаря этой победе россиянка поднялась сразу на 52 позиции в мировом рейтинге.
Этот турнир Большого шлема стал дебютным для 20-летней россиянки, но она уже стала автором одной сенсации, обыграв во втором круге знаменитую датчанку Каролин Возняцки, пусть и далёкую сейчас от своей лучшей формы. Матч закончился со счётом 1:6, 6:4, 6:1. В 1/16 финала соперницей Тимофеевой стала самая высокая теннисистка на турнире Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии. Её рост составляет 185 сантиметров.

Первый сет у российской спортсменки не задался: она отпустила соперницу вперёд и позволила ей оторваться в счёте — 4:1. Однако затем Мария собралась, выровняла игру, догнала Хаддад-Майю в счёте, а затем дожала её на тай-брейке — 9:7. Во втором сете уже Тимофеева со старта ушла вперёд со счётом 3:0. Затем она позволила сопернице взять несколько геймов, но общего преимущества уже не упустила, завершив партию со счётом 6:3. Дебютантка турнира вышла в четвёртый круг, где встретится с украинкой Мартой Костюк, обыгравшей в 1/16 финала российскую теннисистку Элину Аванесян со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

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#турнир
#матч
#рост
#игра
#счёт
#теннис
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Тренер Каррера назвал Головина одним из лучших игроков Европы
19 января 2024, 15:10

Фото: istockphoto.com/efks

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что 27-летний хавбек «Монако» Александр Головин является одним из лучших игроков Европы.
Он отметил, что футболист является примером для молодых спортсменов.

«Головин добился большого прогресса за последние годы. Он входит в число лучших игроков Европы. Думаю, молодым российским игрокам стоит брать с него пример», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

И такое мнение специалиста подкрепляется фактами. Так, по данным портала Transfermarkt Алекснадр Головин возглавят рейтинг самых дорогих российских футболистов.

До этого агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин заявил, что несмотря на то, что спортсмен сейчас находится в свободном статусе, уходить из спорта он не намерен. Он отметил, что футболит по-прежнему тренируется в индивидуальном порядке.

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#спорт
#мнение
#спортсмен
#футболист
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Агент Пушкин заявил о непрекращающихся тренировках Щенникова
19 января 2024, 15:01

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин заявил, что несмотря на то, что спортсмен сейчас находится в свободном статусе, уходить из спорта он не намерен.
Он отметил, что футболит по-прежнему тренируется в индивидуальном порядке.

«Георгий отлично себя чувствует, он не прекращал тренировок. Готовится индивидуально, поддерживает форму. Мы рассматриваем разные предложения. Могу сказать, что бутсы на гвоздь Щенников вешать не собирается», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пушкин.

Ранее, что бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков заявлял, что поздний выход некоторых команд РПЛ из отпуска связан с разными подходами и различным видением тренеров к подготовке спортсменов к играм.

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#спорт
#рпл
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Подмосковная спортсменка стала победителем на этапе Кубка России по биатлону
19 января 2024, 10:34

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная спортсменка победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 18 по 21 января в Удмуртии проводятся соревнования четвертого этапа Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка».

В индивидуальной гонке на дистанции 15 км подмосковная 24-летняя Анастасия Гореева показала самый лучший результат — 48 минут 1,1 секунды.

«Я очень счастлива! Первая победа в сезоне, еще в такой сложной гонке, при сложной погоде. Допустила два штрафа, мои грубые ошибки. Это не сложный ветер, а просто очень хотела выиграть. 18 секунд отставания перед последним кругом – сложно осознать в голове, но Виталий Викторович Норицынстоял на уходе и сказал, что я смогу отыграть, потому что уже много отыграла», – поделилась эмоциями Анастасия Гореева.

Стоит отметить, что спортсменам предстоит преодолеть спринт на 10 и 7,5 км и масс-старты на 15 и 12 км.

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