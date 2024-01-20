Россиянка и украинка пожали руки на матче юниорского Australian Open

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16-летние спортсменки встретились в первом круге турнира в Мельбурне.
Россиянка Влада Минчина в двух сетах обыграла украинку Елизавету Котляр, пишет ТАСС. Встреча завершилась счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. После матча спортсменки подошли к сетке и пожали друг другу руки.
Из-за конфликта на Украине российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных турнирах в нейтральном статусе. Спортсменки из Украины обычно отказываются от традиционных рукопожатий с представительницами РФ и Белоруссии.
Ранее на чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с россиянином Денисом Хисматуллиным.
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Из-за конфликта на Украине российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных турнирах в нейтральном статусе. Спортсменки из Украины обычно отказываются от традиционных рукопожатий с представительницами РФ и Белоруссии.
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Мария Фирсова