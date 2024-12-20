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Открылась регистрация участников костюмированного забега Манжосовской гонки

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Стартовала регистрация на костюмированный лыжный забег в рамках юбилейной Манжосовской гонки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Гонка по традиции пройдёт 31 декабря.
«Принять участие в костюмированном забеге сможет любой желающий. Для спортсменов будет доступна дистанция в 1200 м. Главные условия – яркий креативный образ и лыжи», – говорится в сообщении.
Старт забега будет дан в 11 часов. Для регистрации нужно отправить заявку на электронную почту nkunicin@gmail.com. В письме необходимо указать фамилию, имя и год рождения.



Онлайн-регистрация на одно из старейших подмосковных спортивных массовых мероприятий – 55-ю Манжосовскую лыжную гонку – открылась в полдень 20 декабря. Число бесплатных стартовых слотов ограничено. Уже сейчас можно пройти платную регистрацию на сайте.

В этом году участникам соревнований предложат дистанции 600 м, 1,2 км, 3 км, 6 км и 18 км.

Манжосовская лыжная гонка уже более полувека собирает в Одинцове лыжников всего Подмосковья и Москвы. Возраст участников – от трёх до 90 лет. Вместе с любителями в гонке участвуют и профессиональные лыжники.

Гонка пройдёт в последний день года по адресу: Одинцовский городской округ, ул. Манжосовская д.1, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха.

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#минспорт мо
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#гонка
#одинцовский городской округ
Подмосковные конькобежцы взяли пять медалей за два дня чемпионата России
20 декабря 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали в командных и личных стартах во второй день чемпионата России по конькобежному спорту в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В мужских соревнованиях на дистанции 1000 м лучший результат показал Михаил Казелин.
«Очень доволен и счастлив. Я подошел к чемпионату на 95% готовым. Дальше у меня будет масс-старт. И, возможно, побегу командный спринт», – сказал Казелин.
У женщин Елена Еранина финишировала третьей на дистанции 1000 м.

В мужской командной гонке на восемь кругов первенствовала команда Московской области в составе Даниила Алдошкина, Даниила Чмутова и Максима Шарапова.

Елена Еранина, Ирина Кузнецова и Анастасия Семёнова взяли серебро в женской командной гонке на шесть кругов.

Всего по итогам двух дней чемпионата в копилке сборной Московской области – пять медалей: две золотые, две серебряные и бронзовая. В первый день турнира Алдошкин занял второе место в состязаниях на дистанции 5000 м.

Чемпионат России по конькобежному спорту проходит с 18 по 22 декабря в Коломне. Турнир проводят по программе Олимпийских игр. В нём участвуют 100 спортсменов из 20 регионов страны. За четыре дня будет разыграно 16 комплектов медалей.

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#московская область
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Подмосковная пара взяла бронзу чемпионата России по фигурному катанию
20 декабря 2024, 15:58

Ирина Хавронина и Девид Нарижный (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Танцевальная пара Ирина Хавронина и Девид Нарижный из Московской области завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«По итогам короткой программы, проходивший в первый день соревнований, дуэт Хавронина — Нарижный оказался на второй строчке турнирной таблицы с результатом 83,96 баллов. А по итогам произвольной программы подмосковные спортсмены набрали 124,60 баллов. В результате их общее число баллов (208,56) позволило Ирине и Девиду стать бронзовыми призёрами чемпионата. Отставание третьего места от лидера составило 7,40 балла», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске с 19 по 22 декабря.

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#фигурное катание
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#медаль
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Биатлонистка Халили из Подмосковья выиграла спринт на Кубке Содружества
20 декабря 2024, 15:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анастасия Халили из Московской области одержала победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Халили сумела завоевать золотую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км, несмотря на один штрафной круг. Её результат — 20 минут и 55,3 секунды — оказался лучшим», — говорится в сообщении.
Отмечается, что третий этап Кубка Содружества по биатлону проводится в городе Чайковский Пермского края с 20 по 22 декабря. 21 декабря в рамках турнира состоятся мужские и женские гонки преследования. Забег для мужчин начнётся в 9:30 по московскому времени, для женщин — в 12:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) дал разрешение спортсменам из России и Белоруссии участвовать в квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе.

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#биатлон
#минспорта мо
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В Бразилии заинтересовались футболистом из «Зенита»
20 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/gorodenkoff

Клубы первой пятерки Бразилии обратили внимание на футболиста из «Зенита». Стало известно, что они заинтересовались переходом 27-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Клаудио Луиса Родригеса Паризи Леонела, более известного как Клаудиньо.
По информации Metaratings.ru, в Бразилии официально не связывались с петербургским клубом, потому что понимают, что «Зенит» не будет отдавать своего основного игрока посреди сезона.

Отмечается, что Клаудиньо может получить приглашение уже летом 2025 года.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 17 миллионов евро.

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Стало известно, будет ли бой Федора Емельяненко против Александра Шлеменко
Спортдиректор «Нашего Дела» Гулян: бой Шлеменко и Емельяненко никогда не пройдет
20 декабря 2024, 13:33

Фото: iStock/Nastco

Бой Федора Емельяненко против Александра Шлеменко никогда не состоится. Об этом заявил спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян. По его словам, у бойцов слишком большая разница в весе.
«Нет. Очень большая разница в весовых категориях. Если руководство RCC не хотело поединка между Александром Шлеменко и Иваном Штырковым, то и такой бой им тоже будет не по духу», — пояснил он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Шлеменко 15 декабря победил Анатолия Токова раздельным решением судей на турнире RCC 21. Перед началом поединка и по его окончании он раскритиковал команду Fedor Team, которая затем привела к конфликту с ее основателем Федором Емельяненко.

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#тренер
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ЦСКА предрекают пятое-шестое место в РПЛ
Галямин: ЦСКА придется бороться лишь за пятое-шестое место в РПЛ
20 декабря 2024, 13:30

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин заявил, что ЦСКА в этом сезоне Российской Премьер-Лиги придется бороться лишь за пятое-шестое место, если учитывать трансферный бан со стороны ФИФА. По его словам, за первые три места команде придется бороться очень тяжело.
«Чахнуть не будут, но, скажем так, за первые три места будет бороться очень тяжело. Команда приучила болельщиков, что борется за чемпионство или за то, чтобы стать призером, но придется достаточно тяжело. И, по моим предположениям, нужно будет цепляться за пятое-шестое место, но не выше. Проблемы будут», — пояснил спортсмен в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, на зимнюю паузу ЦСКА ушел с 31 очком в запасе, занимая шестое место в турнирной таблице. Ранее стало известно, что клуб не сможет регистрировать новых игроков из-за санкций со стороны ФИФА.

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#спортсмен
#футбол
#рпл
#соревнования
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Стало известно, сколько боев в UFC ждет Гуськова в 2025 году
Тренер Азизян: боец Гуськов нацелен на четыре боя в UFC в 2025 году
20 декабря 2024, 13:25

Фото: iStock/Artur Didyk

Основатель клуба Gor MMA и тренер бойца Богдана Гуськова заявил, что его подопечный нацелен на четыре боя в UFC в 2025 году. По его словам, сейчас спортсмен сконцентрирован на предстоящем поединке с Джонни Уокером.
«Гуськов немного другой. Если бой с Уокером для Богдана закончится хорошо, то Гуськову сделают несколько предложений. Но это вопрос его менеджеров. Моя задача сделать так, чтобы Богдан победил. Он пока никаких планов не строит. Ему главное одержать победу в предстоящем поединке», — пояснил Азизян в интервью MMA.Metaratings.ru.
Тренер также добавил, что при победе Гуськов начнет получать предложения на другие бои.

Напомним, Гуськов за свою профессиональную карьеру одержал 16 побед и три боя проиграл. Поединок с Уокером пройдет 19 января.

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Матч сборной России против Брунея назвали самым нелепым событием года
Мостовой: матч сборной России против Брунея стал самым нелепым событием года
20 декабря 2024, 13:22

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что матч сборной России против Брунея стал самым нелепым событием года в российском футболе. По его словам, никто не понимает, зачем нужна была эта игра.
«Матч сборной против Брунея — самое нелепое событие года в российском футболе. Для чего он был нужен? Никто не понимает. Наверное, чтобы установить рекорд по забитым голам, но это смешно. Там даже не все были профессиональными футболистами», — поделился Мостовой в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, сборная России по футболу обыграла Бруней в товарищеском матче в ноябре этого года с разгромным счетом 11:0. При этом всего национальная команда сыграла пять товарищеских игр в 2024 году с общим счетом 26:0.

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ISU разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду
20 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/ sportpoint

Международный союз конькобежцев (ISU) дал разрешение спортсменам из России и Белоруссии участвовать в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе, сообщалось на сайте организации.
Решение приняли на Совете ISU. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) выберут по одному спортсмену (паре) в каждой дисциплине — они будут участвовать в квалификационных турнирах. Кандидатуры, в том числе запасные, должны быть направлены ISU не позже 28 февраля 2025 года.

Российские спортсмены не смогут участвовать в командном турнире в фигурном катании, а ещё в командной гонке преследования в конькобежном спорте. Ещё россиянам запретят любое общение с представителями сми.

Спортсменам из РФ не дали выступить на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для российских атлетов были Игры в Пекине.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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#конькобежный спорт
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