Открылась регистрация участников костюмированного забега Манжосовской гонки

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Стартовала регистрация на костюмированный лыжный забег в рамках юбилейной Манжосовской гонки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Гонка по традиции пройдёт 31 декабря.
«Принять участие в костюмированном забеге сможет любой желающий. Для спортсменов будет доступна дистанция в 1200 м. Главные условия – яркий креативный образ и лыжи», – говорится в сообщении.Старт забега будет дан в 11 часов. Для регистрации нужно отправить заявку на электронную почту nkunicin@gmail.com. В письме необходимо указать фамилию, имя и год рождения.
Онлайн-регистрация на одно из старейших подмосковных спортивных массовых мероприятий – 55-ю Манжосовскую лыжную гонку – открылась в полдень 20 декабря. Число бесплатных стартовых слотов ограничено. Уже сейчас можно пройти платную регистрацию на сайте.
В этом году участникам соревнований предложат дистанции 600 м, 1,2 км, 3 км, 6 км и 18 км.
Манжосовская лыжная гонка уже более полувека собирает в Одинцове лыжников всего Подмосковья и Москвы. Возраст участников – от трёх до 90 лет. Вместе с любителями в гонке участвуют и профессиональные лыжники.
Гонка пройдёт в последний день года по адресу: Одинцовский городской округ, ул. Манжосовская д.1, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха.
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Лора Луганская