«Спартак» надеется на благоприятный исход в деле Промеса

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Суд в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов арестовал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Пресс-служба столичного клуба опубликовало заявление, в котором выразила надежду на благоприятный исход дела.
Адвокаты игрока сейчас всеми силами пытаются воздействовать на правоохранительные органы, чтобы попытаться избавить своего клиента от экстрадиции и тюремного заключения, передаёт «Спорт Экспресс». Напомним, на родине голландец приговорён к полутора годам лишения свободы за вооружённое нападение и ещё к шести годам за торговлю наркотиками.
Задержали Промеса в Эмиратах за то, что он скрылся с места ДТП. Затем уже последовал запрос от прокуратуры Нидерландов на его арест и экстрадицию. Причём запросу был присвоен красный код, а это по градации Интерпола означает, что правоохранители всех стран мира должны сделать всё возможное для задержания человека.
Многие недоумевают, зачем игрок вообще поехал с командой на сборы в страну, у которой действует с Нидерландами договор о выдаче преступников. Например, бывший генеральный директор «Спартака» в прошлом году в аналогичной ситуации оставил Промеса в Москве, где он тренировался по индивидуальной программе. А ведь тогда срок у футболиста был только за поножовщину, о наркотиках ещё речи не было. Так что к руководству столичного клуба в данной ситуации также есть вопросы.
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Задержали Промеса в Эмиратах за то, что он скрылся с места ДТП. Затем уже последовал запрос от прокуратуры Нидерландов на его арест и экстрадицию. Причём запросу был присвоен красный код, а это по градации Интерпола означает, что правоохранители всех стран мира должны сделать всё возможное для задержания человека.
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Александр Бойцов