«Спартак» надеется на благоприятный исход в деле Промеса

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Ванкувер Кэнакс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Таким образом, российский нападающий вышел на чистое 14-е место среди лучших бомбардиров лиги за всю историю.