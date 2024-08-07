Отобранные у российских фигуристов золотые медали вручили американцам

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Международный олимпийский комитет провел в Париже церемонию награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония состоялась в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Американской сборной были вручены золотые медали, японцам — серебряные.
Фигуристы сборной России должны были получить бронзу, однако их не пригласили на торжественное мероприятие. В МОК, комментируя отсутствие российских спортсменов, сообщили, что не пригласили их из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Фигуристы сборной России должны были получить бронзу, однако их не пригласили на торжественное мероприятие. В МОК, комментируя отсутствие российских спортсменов, сообщили, что не пригласили их из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова