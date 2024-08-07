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Журналистка толкнула китайского спортсмена на ОИ и лишилась аккредитации

Журналистка толкнула участника Олимпиады из Китая и лишилась аккредитации
07 августа 2024, 03:12
Фото: istock/Mihajlo Maricic

Фото: istock/Mihajlo Maricic

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже принял решение о лишении аккредитации шведской журналистки, которая случайно врезалась в китайского спортсмена Ван Чуциня, когда тот давал интервью.
Инцидент произошел, когда Ван Чуцинь завершал общение со СМИ и собирался покинуть место, в то время как журналистка, отвлекшись на камеру, направилась в его сторону. Видео происшествия, ставшее вирусным в социальных сетях, вызвало бурное обсуждение, некоторые пользователи подозревают, что столкновение было преднамеренным. Журналистка не извинилась перед спортсменом, что усугубило ситуацию.

Во вторник оргкомитет Олимпийских игр в Париже объявил о решении отстранить шведскую журналистку, которая врезалась в китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня во время его интервью.



Ранее, 30 июля, Ван Чуцинь и его партнерша Сунь Инша завоевали золото в смешанных парных соревнованиях. После их победного матча одна из ракеток Ван Чуциня была сломана фотографом, который случайно наступил на неё, стремясь запечатлеть момент. На следующий день Ван Чуцинь проиграл в 1/16 финала шведу Трульсу Мёрегорду, утверждая, что инцидент с ракеткой негативно сказался на его игре.

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#теннис
#столкновение
#сми
Неприличный скандал: судьи из Польши напились и украли дорожный знак
Польских судей сняли с матча Лиги чемпионов из-за пьянства и воровства
06 августа 2024, 23:26

Фото: istock/MihailDechev

Двое польских судей были доставлены в вытрезвитель и отстранены от матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает Газета.ru
Польские судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял были отстранены от работы на матче Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс» после инцидента с кражей дорожного знака. По информации Weszlo, инцидент произошел в Люблине, где судьи находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в полиции, Франковски и Мусял были задержаны после того, как в их крови было обнаружено более допустимой нормы алкоголя. Судьи были доставлены в вытрезвитель.

«Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. В их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Они были доставлены в вытрезвитель», — заявили в полиции.

Матч между «Динамо» и «Рейнджерс» состоится 6 августа в 21:00 по московскому времени на стадионе «Арена Люблин».

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#матч
#инцидент
#судья
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Региональный этап марафона «Земля спорта» соберёт в Балашихе более 150 человек
06 августа 2024, 23:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

На стадионе «Метеор» в Балашихе 10 августа состоится региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Планируется участие команд из 15 городских округов – всего более 150 человек. Этап организует Министерство сельского хозяйства России, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Марафон объединяет тысячи людей по всей стране, помогая им приобщиться к физкультуре и спорту, предоставляя для этого развитую инфраструктуру. В рамках марафона проводятся семейные эстафеты, командные соревнования и сдача нормативов ГТО», – отметили в пресс-службе.
Участие в марафоне могут принять желающие всех возрастов с любой степенью подготовки – как спортсмены-любители, так и профессионалы.

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#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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«Чеховские медведи» откроют сезон матчем с новичком Суперлиги
06 августа 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» стартует в новом сезоне российской Суперлиги 28 августа матчем с «Воронежем». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Вице-чемпионы прошлого сезона проведут гостевую встречу с новичком элитного дивизиона. В сезоне 2023/2024 «Воронеж» занял первое место в Высшей лиге и пробился в Суперлигу, заняв место омского «Скифа».
«Первый матч на домашней арене для подмосковных гандболистов состоится 1 сентября. Соперником «Чеховских медведей» станет краснодарский «СКИФ». Затем 8 сентября команде предстоит игра на выезде с «Виктором» из Ставрополя», – рассказали в министерстве.
В чемпионате России по гандболу в предстоящем сезоне примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат завершится 31 марта. По его итогам восемь сильнейших клубов выйдут в плей-офф, остальные поборются за 9-12 места. Матчи на выбывание будут проходить до конца мая.

Календарь сезона можно найти по ссылке.

Игры российской гандбольной Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорт мо
#гандбол
#чемпионат россии
#чеховские медведи
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Захарова обвинила Запад в культивации извращения в спорте
06 августа 2024, 19:45

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Запад уничтожает олимпийское движение в мире, культивируя извращения в спорте.
«Западный либерализм уничтожает мировое олимпийское движение, превращая его в ещё одну арену навязывания болезненных «нарративов». Это уже не просто политизация спорта. Это культивирование извращений в спорте. У меня есть ностальгия не по Олимпийским играм в том или ином месте, а ностальгия по тому миру, который не исключал противоречий и соперничества, но не выпадал за грань безумия», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру Захарова.

Ранее Мария Захарова комментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады.

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#движение
#мария захарова
#олимпиада 2024
#спорт
#франция
#париж
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Станкович объяснил частые замены футболистов «Спартака» в перерыве
06 августа 2024, 19:07

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что частые замены футболистов команды в перерыве помогают в трудных ситуациях.
Так, по его словам, когда что-то не получается у кого-то из игроков, оперативная замена помогает команде.

«Я бы назвал это ответственностью в отношении своей команды. Если в команде есть человек, который играет недостаточно хорошо, то вместо него выходит другой. Поэтому здесь я не вижу никакой драмы, в матче с «Динамо» я делал тоже самое. Благодаря заменам в перерыве мы не сбавили темп, мы продолжили давить и не пропустили», — отметил в беседе с Газета.ру тренер.

Ранее московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0. Матч состоялся в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

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#футбол
#спорт
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Силкин рекомендовал Тюкавину больше работать
06 августа 2024, 18:59

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что нападающему команды Константину Тюкавину необходимо прибавлять в игре и больше работать.
«Тюкавину нужно прибавлять в игре, ему стоит больше работать. Если Константин хочет, чтобы о нем постоянно говорили, то ему нужно забивать. Тюкавин должен понять, что он нападающий, и его задача забивать мячи. У него большое будущее, но работу над собой ещё никто не отменял», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России. Так, по его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.

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#тренер
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#спортсмены
#рпл
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Ромащенко назвал ключевое приобретение «Спартака»
Ромащенко назвал Барко ключевым приобретением «Спартака»
06 августа 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко похвалил игру аргентинского футболиста Эсекьеля Барко, отметив, что он стал буквально ключевым приобретением команды.
«Это именно тот игрок, которого не было на позиции атакующего полузащитника. Такой футболист не привязан к пространству. Он хорошо двигается по всей ширине поля и ищет мяч. Техническая оснащенность Барко не только улучшила «Спартак» в переходных фазах, но и вывела игру красно-белых на новый уровень. Барко — ключевое приобретение «Спартака», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Ромащенко.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России. Так, по его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.

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#спорт
#тренер
#спортсмены
#спартак
#развитие
#рпл
#игры
#футболист
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Мостовой оценил игру Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024
Мостовой похвалил Андрееву и Шнайдер за результаты на ОИ-2024
06 августа 2024, 18:37

Фото: iStock/PeopleImages

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой заявил об отличных результатах российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде в Париже.
«Я люблю теннис и смотрел эту игру. Девочки молодцы. Обидно, что они проиграли, так как вообще Мирра и Диана очень легко взяли первый сет, но итальянки тоже здорово играют. Несмотря ни на что, медаль на Олимпиаде – это всегда отлично», – поделился в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

Ранее российские теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер выиграли серебряные медали по итогам теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в парном разряде. В финале Андреева и Шнайдер уступили итальянским спортсменкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

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#теннис
#медали
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#олимпиада 2024
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Овчинников назвал игроков, которые определят развитие российского футбола
Овчинников назвал Глушенкова и Пиняева футболистами европейского уровня
06 августа 2024, 18:28

Фото: iStock/Pixfly

Бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России.
По его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.

«В последнее время у нас появились очень талантливые молодые футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков и т. д. Это те игроки, которые будут определять развитие российского футбола в ближайшем будущем. Мы ни в чём не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена. Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Овчинников.

Ранее полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал мнение о том, что спортсмен Максим Глушенков является лучшим игроком РПЛ.

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