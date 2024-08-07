Журналистка толкнула китайского спортсмена на ОИ и лишилась аккредитации

Фото: istock/Mihajlo Maricic
Оргкомитет Олимпийских игр в Париже принял решение о лишении аккредитации шведской журналистки, которая случайно врезалась в китайского спортсмена Ван Чуциня, когда тот давал интервью.
Инцидент произошел, когда Ван Чуцинь завершал общение со СМИ и собирался покинуть место, в то время как журналистка, отвлекшись на камеру, направилась в его сторону. Видео происшествия, ставшее вирусным в социальных сетях, вызвало бурное обсуждение, некоторые пользователи подозревают, что столкновение было преднамеренным. Журналистка не извинилась перед спортсменом, что усугубило ситуацию.
Во вторник оргкомитет Олимпийских игр в Париже объявил о решении отстранить шведскую журналистку, которая врезалась в китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня во время его интервью.
Ранее, 30 июля, Ван Чуцинь и его партнерша Сунь Инша завоевали золото в смешанных парных соревнованиях. После их победного матча одна из ракеток Ван Чуциня была сломана фотографом, который случайно наступил на неё, стремясь запечатлеть момент. На следующий день Ван Чуцинь проиграл в 1/16 финала шведу Трульсу Мёрегорду, утверждая, что инцидент с ракеткой негативно сказался на его игре.
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Во вторник оргкомитет Олимпийских игр в Париже объявил о решении отстранить шведскую журналистку, которая врезалась в китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня во время его интервью.
Ранее, 30 июля, Ван Чуцинь и его партнерша Сунь Инша завоевали золото в смешанных парных соревнованиях. После их победного матча одна из ракеток Ван Чуциня была сломана фотографом, который случайно наступил на неё, стремясь запечатлеть момент. На следующий день Ван Чуцинь проиграл в 1/16 финала шведу Трульсу Мёрегорду, утверждая, что инцидент с ракеткой негативно сказался на его игре.
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Елена Перлова