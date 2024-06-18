RMC Sport: Мбапе избежал операции после перелома носа в игре с Австрией

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Форвард сборной Франции Килиан Мбапе получил перелом носа в столкновении с австрийским защитником. После игры его на скорой помощи отвезли в госпиталь в Дюссельдофе, но операции удалось избежать.
Об этом в социальных сетях написал журналист издания RMC Sport Фабрис Хокинс. По его данным, после проведённого тщательного обследования врачи сочли, что можно обойтись без операции. Об этом просил и сам нападающий, ведь в случае оперативного вмешательства ему наверняка пришлось бы пропустить следующую игру французов против сборной Нидерландов, которая состоится 21 июня. Было решено, что Мбапе будет играть в специальной защитной маске.
Примечательно, что никакой вины австрийского защитника в травме француза не было — Мбапе сам наткнулся лицом на его плечо. Сама игра завершилась со счётом 1:0 в пользу Франции. Её судьбу решил другой защитник сборной Австрии Максимилиан Вёбер, срезавший мяч в свои ворота после подачи с фланга Килиана Мбапе.
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