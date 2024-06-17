Румынские болельщики вывесили флаг ДНР и кричали «Путин» на матче с Украиной

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Болельщики сборной Румынии на поединок группового этапа чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Украины пронесли и вывесили флаг ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Отмечается, что в процессе матча румынские фанаты скандировали фамилию российского лидера Владимира Путина. Примечательно, что сборная Украины проиграла Румынии в первом матче со счетом 0:3.
Три гола украинская команда пропустила на 57 минуте матча.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что четверть русскоязычного населения Латвии поддерживает президента Владимира Путина и его политику в отношении Украины.
Напомним, 17 июня УЕФА принял решение запретить демонстрировать флаги России на всех матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.
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Три гола украинская команда пропустила на 57 минуте матча.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что четверть русскоязычного населения Латвии поддерживает президента Владимира Путина и его политику в отношении Украины.
Напомним, 17 июня УЕФА принял решение запретить демонстрировать флаги России на всех матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.
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Екатерина Коршунова