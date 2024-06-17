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Румынские болельщики вывесили флаг ДНР и кричали «Путин» на матче с Украиной

17 июня 2024, 18:45
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Болельщики сборной Румынии на поединок группового этапа чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Украины пронесли и вывесили флаг ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Отмечается, что в процессе матча румынские фанаты скандировали фамилию российского лидера Владимира Путина. Примечательно, что сборная Украины проиграла Румынии в первом матче со счетом 0:3.

Три гола украинская команда пропустила на 57 минуте матча.



Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что четверть русскоязычного населения Латвии поддерживает президента Владимира Путина и его политику в отношении Украины.

Напомним, 17 июня УЕФА принял решение запретить демонстрировать флаги России на всех матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.

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Вячеслав Быков: ЧЕ по футболу не хватает российской сборной и болельщиков
17 июня 2024, 18:50

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что чемпионату Европы по футболу не хватает сборной и болельщиков из России.
«Я люблю футбол, но наших нет, и это отражается на моём просмотре. Пока не смотрел матчи, но начну смотреть. Надеюсь, что на чемпионате Европы будут сюрпризы. Хочется увидеть побольше голов, хотя это и сложнее, чем в хоккее забивать», — рассказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Он также считает, что иностранцам не хватает российских болельщиков, которые красиво поддерживают свою сборную. Россияне, по мнению Быкова, умеют ценить успехи не только российских игроков, но и мастерство соперников. Кроме того, открытые и дружелюбные болельщики из России умеют из подобных спортивных мероприятий устраивать настоящие праздники.

Напомним, Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Российский спортсмен высказался о запрете флага России на Евро-2024
Биатлонист Тихонов: никто не в праве запретить российский флаг на Евро-2024
17 июня 2024, 17:19

Фото: iStock/Kreativorks

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил возможное решение УЕФА запретить демонстрацию флагов России на всех матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.
«Это абсолютная безголовость. Украина — это не государство, без России они никто. Вы страну уничтожили ещё до спецоперации. Делали нищими свой народ ещё со времён Кучмы, а сейчас тем более. Кто вправе запретить флаг на ЧЕ? Ни ФИФА, никто не вправе запретить флаг», — сказал Тихонов в интервью Metaratings.ru.

Он подчеркнул, что Украина ранее являлась страной, которая имела огромный потенциал, однако её разворовали. Ещё за полгода до СВО там уже была нищета, и в этом вине не русских, а украинского руководства, заключил Тихонов.

Напомним, 17 июня УЕФА принял решение запретить демонстрировать флаги России на всех матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.

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Жители Павловского Посада приняли участие в «Гонке героев»
17 июня 2024, 16:52

Фото: istockphoto / sportpoint

Павловопосадцы приняли участие в «Гонке героев». Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
15 июня в Московской области на полигоне Алабино прошел молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы».

«Команда Павлово-Посадского городского округа в составе 19 смелых девушек и ребят пробежали 8 км сложнейшей трассы!
Преодолеть страхи, идти до конца, не сдаваться, когда сложно - это качества настоящих наследников победы!
После финиша все участники получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

В рамках забега спортсмены должны были преодолеть полосу препятствий длиной 8 км. На ней располагались крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, горка с канатами — семиметровый «Эверест».

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Подмосковные гребцы выиграли еще три медали Игр БРИКС
17 июня 2024, 15:18

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные гребцы снова поднялись на пьедестал Игр БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Казани прошел заключительный третий день соревнований по гребному спорту в рамках международных Игр стран БРИКС.

«В соревнованиях восьмёрок с рулевым среди женщин первое место заняла сборная России. В составе национальной команды выступила Виктория Луганская из Московской области. В мужском заплыве серебро завоевала сборная России. В составе сборной выступали: подмосковный гребец Роман Ломачев, а также Иван Кладов, Илья Иванов, Павел Сорин, Олег Дудко, Алексей Воробьев, Илья Кондратьев, Артём Косов и Евгений Терехов», — поделились в министерстве.

Также в женском парном заплыве четверок на дистанции 2000 метров золотой награды удостоилась представительница Подмосковья Анастасия Любич.

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#подмосковье
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В Московской области состоялся экстремальный забег «Наследники Победы»
17 июня 2024, 13:59

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

1500 человек приняли участие в Гонке Героев на полигоне Алабино. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» (Гонка Героев) традиционно с 2013 года.

«Это наше одно из самых любимых мероприятий, которое всегда собирает очень много ребят со всего Подмосковья. В этом году свои команды предоставили 47 городских округов Московской области. Здесь много студентов, активистов молодёжных организаций и движений, участников спортивных и патриотических клубов, принимают участие также, участники СВО, ветераны боевых действий. Это настоящий праздник спорта, товарищества и преодоления себя. Все команды большие молодцы!», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Для участников были подготовлены теплые раздевалки, раздача горячей еды и чая, зоны массажа, аквагрима, тейпирования, а также любой желающий смог проверить свои силы на импровизированном родео.

Стоит отметить, что победителями молодежного патриотического экстремального забега «Наследники Победы» в этом году стала команда из Воскресенска.

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#забег
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Дети из школьного лагеря Серебряных Прудов поставили химические опыты
17 июня 2024, 13:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

Ребята из пришкольного лагеря в Серебряных Прудах получили возможность выступить в роли учёных-химиков. Они занялись экспериментированием в Центральном доме культуры города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Баночки, колбочки, растворы – всё это так манит и завораживает юных исследователей! Дети стали не только зрителями, но и исполнителями демонстрационных опытов. Ребят провели такие опыты, как «море в тарелке», «невидимые чернила», «конфетная радуга» и «палитра плотности». Они смогут повторить их даже дома», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, из любознательных детей могут вырасти замечательные учёные и настоящие исследователи.

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#подмосковье
#московская область
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Легкоатлеты из Подмосковья завоевали ещё пять медалей Игр БРИКС
17 июня 2024, 13:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на второй день соревнований по лёгкой атлетике в рамках Игр БРИКС, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали завоевали Дмитрий Разумов в составе сборной России в мужской эстафете 4 по 400 и Вероника Архипова, выступавшая в той же категории в женской эстафете», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала поднялся представитель Подмосковья Сергей Шубенков по итогам забега на 110 метров с барьерами среди мужчин. Ещё одно серебро принёс Московской области метатель диска Александр Добренький.

Бронзовую награду завоевала Елизавета Царёва: она показала третий результат среди женщин в метании молота.

В министерстве напомнили, что в первый день соревнований Игр БРИКС по легкой атлетике подмосковные спортсмены завоевали четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

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#минспорта мо
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В Климовске провели футбольный матч «Легенды футбола»
17 июня 2024, 09:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

3000 болельщиков посетили игру «Легенд футбола» в Климовске. Об этом соообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий матч в этом сезоне прошел 16 июня на стадионе «Весна» городского округа Подольск.

«Третья игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Подольске завершилась очередной победой Легенд. К финальному свистку счет на табло был 8:6 в пользу гостей. Матч вызвал большой ажиотаж, болельщики на трибунах создали атмосферу большого футбола. Матч проходил в рамках XXXV всероссийского олимпийского дня», — рассказали в министерстве.

В рамках мероприятия юным футболистам подарили мячи и шарфы с автографами звезд российского футбола. Также помимо основной игры гостей ждали различные мастер-классы и зоны активного отдыха.

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Сборная России выиграла 111 золотых медалей за четыре дня на Играх БРИКС
17 июня 2024, 00:09

Фото: iStock/BrianAJackson

Сборная России возглавила медальный зачет Игр БРИКС, говорится на странице соревнований в Telegram.
За четыре дня команда-хозяйка завоевала 111 золотых медалей. Также они выиграли 80 серебряных и 48 бронзовых медалей, всего – 239.

На втором месте оказалась команда Белоруссии (20-34-39). Тройку лидеров замкнул Китай (17-11-8).

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. В общей сложности в 27 видах спорта разыгрываются 387 комплектов медалей, участие принимают около 4,5 000 спортсменов из более чем 90 стран.

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