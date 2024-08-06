Овчинников назвал игроков, которые определят развитие российского футбола

Фото: iStock/Pixfly
Бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России.
По его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.
Ранее полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал мнение о том, что спортсмен Максим Глушенков является лучшим игроком РПЛ.
Читайте также:
Футбольные команды Подмосковья завоевали медали Спартакиады учащихся
Байрамян назвал лучшего игрока РПЛ
Кобнан предрёк «Краснодару» хорошее место по итогам сезона РПЛ
«В последнее время у нас появились очень талантливые молодые футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков и т. д. Это те игроки, которые будут определять развитие российского футбола в ближайшем будущем. Мы ни в чём не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена. Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Овчинников.
Ранее полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал мнение о том, что спортсмен Максим Глушенков является лучшим игроком РПЛ.
Читайте также:
Футбольные команды Подмосковья завоевали медали Спартакиады учащихся
Байрамян назвал лучшего игрока РПЛ
Кобнан предрёк «Краснодару» хорошее место по итогам сезона РПЛ
Мелисса Тимофеева