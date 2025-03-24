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«Овечкин круче Дзюбы»: Экс-футболист Погребняк оценил рекорды российских спортсменов

Экс-футболист Погребняк оценил предстоящий рекорд Александра Овечкина
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вот-вот побьёт достижение знаменитого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Своё мнение об этом достижении высказал бывший футболист «Зенита» из Санкт-Петербурга, немецкого «Штутгарта» и сборной России Павел Погребняк.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он отметил, что российский форвард, безусловно, стремясь превзойти результат Гретцки, прежде всего думает об успехах команды. Например, в недавнем матче с клубом «Флорида Пантерз», которую «Вашингтон» обыграл со счётом 6:3, Овечкин сделал две голевые передачи, помогая отличиться партнёрам.

«Рекорд Овечкина будет масштабным событием. Недавно Артём Дзюба тоже установил сразу два рекорда. Это два мастера, которые в непростое время для Российской Федерации радуют нам своими бомбардирскими способностями. Это круто, что мы о них говорим. Но достижение Овечкина для всего мира будет более значимым событием, чем рекорды Дзюбы», – сказал Погребняк.

Напомним, 21 марта российский хоккеист забил свой 888-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Для того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, долгое время считавшийся считался «вечным», Овечкину осталось забросить в ворота соперников семь шайб.

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Федерация футбола Пакистана не проявила заинтересованности в товарищеском матче с Россией
Пакистан не захотел проводить с Россией товарищеский матч футбольных сборных
24 марта 2025, 17:15

Фото: istockphoto/FotografieLink

Пакистан не заинтересован в проведении товарищеского матча футбольной сборной своей страны с российской национальной командой. Об этом сообщил менеджер по общественным связям Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар.
В разговоре с корреспондентом портала Metaratings.ru он напомнил, что в прошлом году были контакты с Российским футбольным союзом (РФС) на тему проведения такой игры. Назывались даже конкретные сроки. Однако тогда всё закончилось отменой матча.

«Сейчас никаких разговоров по матчу со сборной России нет. Пакистан в настоящее время не желает проводить матч с Россией», — сказал Мажар.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказывал, что 11 июня 2024 года было отправлено письмо в Федерацию футбола Пакистана (ФФП) с предложением провести товарищеский матч между сборными двух стран в окно, предусмотренное в международном календаре в октябре. Ответ об отказе от проведения этой игры пришёл в РФС 17 сентября. В качестве причины было указано отсутствие согласования с правительством Пакистана проведении матча за четыре недели до назначенной даты, как это положено по законам страны.

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В КХЛ в этом сезоне установлен рекорд по посещаемости хоккейных матчей
КХЛ стала третьей по посещаемости лигой Европы, несмотря на установленный рекорд
24 марта 2025, 15:01

Фото: istockphoto/Timacoch

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2024/2025 годов установлен рекорд посещаемости за всю историю турниров. В среднем каждый матч регулярного чемпионата вживую посмотрели 7 308 зрителей.
Тем не менее, согласно анализу экспертов портала Metaratings.ru, в Европе КХЛ стала только третьей лигой по посещаемости. Самым посещаемым турниром в нынешнем сезоне стал чемпионат Немецкой хоккейной лиги (нем. Deutsche Eishockey Liga, DEL). Там среднее количество зрителей на одной игре составило 7 781 человек. Интересно, что этот показатель тоже является рекордным. Ранее ни одно хоккейное соревнование в Старом Свете не могло преодолеть отметку в 7,5 тысячи зрителей.

Второй по посещаемости стала швейцарская Национальная лига А (ранее — фр. Ligue Nationale A, теперь — англ. National League). Здесь на матчи команд собирались в среднем по 7 365 болельщиков. Что любопытно, в Швейцарии, как и в DEL и КХЛ, эта цифра также стала рекордной за историю национальных чемпионатов.

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#хоккей
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Стало известно, кто сыграет в Европе за право выхода на ЧМ-2026 по футболу
Определили состав групп европейского отбора на ЧМ по футболу 2026 года
24 марта 2025, 06:59

Фото: iStock/Andreyuu

Стали известны участники европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Составы групп были объявлены в воскресенье после завершения четвертьфиналов Лиги наций УЕФА.
«Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта 2025 года по 31 марта 2026-го», — пишет РИА Новости Спорт.
В отборочном турнире Европу представят 16 команд, из которых 12 получат прямые путевки на чемпионат мира как победители своих групп. Оставшиеся четыре места разыграют в плей-офф, куда попадут 12 сборных с вторых мест и четыре команды сборные, которые квалифицируются через Лигу наций.

Фото: iStock/jamesteohart

Группы распределены следующим образом:

  • в группе A сыграют Германия, Люксембург, Северная Ирландия и Словакия;
  • группа B включает Косово, Словению, Швейцарию и Швецию;
  • в группе C встретятся Белоруссия, Греция, Дания и Шотландия;
  • группа D объединяет Азербайджан, Исландию, Украину и Францию;
  • в группе E выступят Болгария, Грузия, Испания и Турция;
  • группа F состоит из Армении, Венгрии, Ирландии и Португалии;
  • в группе G собраны Литва, Мальта, Нидерланды, Польша и Финляндия;
  • группа H включает Австрию, Боснию и Герцеговину, Кипр, Румынию и Сан-Марино;
  • в группе I поборются Эстония, Израиль, Италия, Молдавия и Норвегия;
  • группа J представлена Бельгией, Казахстаном, Лихтенштейном, Северной Македонией и Уэльсом;
  • в группе K сыграют Албания, Андорра, Англия, Латвия и Сербия;
  • наконец, группа L объединяет Гибралтар, Фарерские Острова, Хорватию, Черногорию и Чехию.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в историческом рейтинге НХЛ, поднявшись на 9-е место по очкам в равных составах. В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отдал две голевые передачи, достигнув отметки в 1007 очков в регулярных сезонах.

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Стало известно, когда Роналду женится на матери своих детей
Роналду женится на Родригес, когда у обоих будет щелчок
23 марта 2025, 17:43

Криштиану Роналду (Фото: Instagram*/cristiano)

Португальский футболист Криштиану Роналду женится на матери своих детей, модели Джорджине Родригес, когда оба почувствуют «щелчок». Чемпион Европы подчеркнул, что это может случиться в любое время: через месяц, полгода или год. При этом, по словам спортсмена, он уверен на 1000%, что женитьбе однозначно быть.
«Я всегда говорю Джорджине, что это случится, когда произойдет тот самый щелчок», — цитирует Роналду The Daily Mail.
Возлюбленная Роналду полностью поддерживает его в этом плане. Как пишут обозреватели, Криштиану Роналду окружил избранницу роскошью. Пара вместе уже на протяжении восьми лет. У Роналду двое детей от Родригес, а еще девушка воспитывает трех приемных детей.

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Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах
23 марта 2025, 02:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в историческом рейтинге НХЛ, поднявшись на 9-е место по очкам в равных составах. В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отдал две голевые передачи, достигнув отметки в 1007 очков в регулярных сезонах. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Теперь Овечкин продолжает преследовать рекорд Уэйна Гретцки (1818 очков), оставаясь вторым в списке лучших снайперов лиги. На его счету — 888 голов, тогда как у Гретцки — 894. В текущем сезоне россиянин набрал 59 очков (35 24), демонстрируя стабильную результативность.

Ранее в Госдуме раскрыли, через сколько лет будет побит будущий рекорд Овечкина.

Также сообщалось, как российский хоккеист назвал мудрой идею проведения матча между сборными НХЛ и КХЛ. Александр отметил, что данная встреча команд станет первым шагом к снятию несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. К тому же Овечкин признался в своем желании выйти на лед в случае проведения матча.

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