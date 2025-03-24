«Овечкин круче Дзюбы»: Экс-футболист Погребняк оценил рекорды российских спортсменов

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вот-вот побьёт достижение знаменитого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Своё мнение об этом достижении высказал бывший футболист «Зенита» из Санкт-Петербурга, немецкого «Штутгарта» и сборной России Павел Погребняк.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он отметил, что российский форвард, безусловно, стремясь превзойти результат Гретцки, прежде всего думает об успехах команды. Например, в недавнем матче с клубом «Флорида Пантерз», которую «Вашингтон» обыграл со счётом 6:3, Овечкин сделал две голевые передачи, помогая отличиться партнёрам.
Напомним, 21 марта российский хоккеист забил свой 888-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Для того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, долгое время считавшийся считался «вечным», Овечкину осталось забросить в ворота соперников семь шайб.
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«Рекорд Овечкина будет масштабным событием. Недавно Артём Дзюба тоже установил сразу два рекорда. Это два мастера, которые в непростое время для Российской Федерации радуют нам своими бомбардирскими способностями. Это круто, что мы о них говорим. Но достижение Овечкина для всего мира будет более значимым событием, чем рекорды Дзюбы», – сказал Погребняк.
Напомним, 21 марта российский хоккеист забил свой 888-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Для того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, долгое время считавшийся считался «вечным», Овечкину осталось забросить в ворота соперников семь шайб.
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Александр Бойцов