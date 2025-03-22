В Госдуме раскрыли, через сколько лет будет побит будущий рекорд Овечкина

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Самый главный будущий рекорд российского нападающего ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не сможет превзойти никто в ближайшие 100 лет. Об этом заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. До того, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, Овечкину осталось шесть шайб, их на его счету уже 888.
«Никто не думал, что можно даже приблизиться [к рекорду Гретцки], а он это сделал, и он даже в шаге от того, чтобы этот рекорд [побить]. <…> Доберется Саша, и я считаю, это будет самым крутым рекордом, который ближайшие 100 лет никто точно не побьет», — поделился депутат в беседе с «Известиями».В свою очередь известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев раскрыл, в чем заключается природный дар Александра Овечкина. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт указал, что у российского хоккеиста от природы большая физическая мощь и крепость.
«Это спорт, в нем происходят взлеты и падения. Как раз падения и формируют спортсмена. Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть еще долго, побьет рекорд Гретцки и установит новый», — подчеркнул Акулиничев.Читайте также:
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