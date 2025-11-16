Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю
Российский хоккеист, нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 902-ю шайбу в своей карьере, тем самым обновив снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю, передает РИА Новости.
В очередном матче регулярного чемпионата Александр Овечкин поразил ворота «Нью-Джерси Девилз», забросив шайбу. Коннор МакМайкл также отметился голом.
Однако, несмотря на усилия игроков, команда не смогла одержать победу. Основное время завершилось ничьей 2:2, а в серии буллитов «Вашингтон» уступил.
Теперь на счету 40-летнего российского хоккеиста 902 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне он набрал 14 очков (пять голов и девять передач) в 18 матчах.
Читайте также: