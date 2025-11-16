Достижения.рф

Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю

Александр Овечкин (Фото: Telegram @ovigr8official)

Российский хоккеист, нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 902-ю шайбу в своей карьере, тем самым обновив снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю, передает РИА Новости.



В очередном матче регулярного чемпионата Александр Овечкин поразил ворота «Нью-Джерси Девилз», забросив шайбу. Коннор МакМайкл также отметился голом.

Однако, несмотря на усилия игроков, команда не смогла одержать победу. Основное время завершилось ничьей 2:2, а в серии буллитов «Вашингтон» уступил.

Теперь на счету 40-летнего российского хоккеиста 902 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне он набрал 14 очков (пять голов и девять передач) в 18 матчах.

