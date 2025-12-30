Назвали главное хоккейное событие 2025 года
Энэс назвал главным хоккейным событием 2025 года рекорд Овечкина
Нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс назвал рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ главным спортивным достижением 2025 года.
Рекордную 895-ю шайбу форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил в матче регулярного сезона против «Нью-Йорк Айлендерс», тем самым превзойдя Уэйна Гретцки.
«То, что сделал Овечкин, — это главное событие в хоккее в уходящем году, а потенциально и во всем спорте», — прокомментировал собеседник Metaratings.ru.
Сейчас 40-летний Овечкин проводит 21-й сезон в НХЛ. Кроме того, в 2025 году он первым в истории лиги добрался до отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах.
