Назвали главное хоккейное событие 2025 года

Энэс назвал главным хоккейным событием 2025 года рекорд Овечкина
Нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс назвал рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ главным спортивным достижением 2025 года.



Рекордную 895-ю шайбу форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил в матче регулярного сезона против «Нью-Йорк Айлендерс», тем самым превзойдя Уэйна Гретцки.

«То, что сделал Овечкин, — это главное событие в хоккее в уходящем году, а потенциально и во всем спорте», — прокомментировал собеседник Metaratings.ru.

Сейчас 40-летний Овечкин проводит 21-й сезон в НХЛ. Кроме того, в 2025 году он первым в истории лиги добрался до отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах.

