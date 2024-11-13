Раскрыли причину дисквалификации российского хоккеиста Макарова

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В допинг-пробе хоккеиста Максима Макарова обнаружили наркотические вещества. Его дисквалифицировали на 20 месяцев, информирует ТАСС.
В пробе спортсмена обнаружили морфин и отстранили на 20 месяцев, дисквалификация будет отсчитываться с 21 декабря 2023 года. Его наказание закончится 21 августа 2025 года.
Макаров — воспитанник петербургской школы хоккея. Он выступал за ярославский Молодежной хоккейной клуб «Локо» в сезоне 2011/12 — в нём он состоял три года. Потом Максим Макаров попал в Высшую хоккейную лигу — там за пять сезонов он успел поиграть в шести клубах, среди которых пермский «Молот-Прикамье», петербургские «Динамо» и «СКА-Нева», «Рязань», «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу» (Китай).
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов объявил, что «Локомотив» — весьма стабильный клуб, у которого нет слабых мест.
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Макаров — воспитанник петербургской школы хоккея. Он выступал за ярославский Молодежной хоккейной клуб «Локо» в сезоне 2011/12 — в нём он состоял три года. Потом Максим Макаров попал в Высшую хоккейную лигу — там за пять сезонов он успел поиграть в шести клубах, среди которых пермский «Молот-Прикамье», петербургские «Динамо» и «СКА-Нева», «Рязань», «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу» (Китай).
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов объявил, что «Локомотив» — весьма стабильный клуб, у которого нет слабых мест.
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Ольга Енгалычева