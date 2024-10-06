Овечкин рассказал, какую часть зарплаты в $149,2 млн забирают налоги

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал сообщения о том, что он стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с зарплатой в $149,2 млн, заявив, что половину заработанных им денег забирают налоги. Его слова приводит «Матч ТВ». Все упоминаемые его доходы Овечкин предложил делить на два.
«Вы не забывайте, что не меньше половины заработанных денег у меня забирают на налоги. То, что про меня пишут, все время делите на два», — пояснил он.За прошедший сезон НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах, во время которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Таким образом он приближается к рекорду знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — на счету россиянина 853 шайбы, что на 41 меньше, чем у действующего лидера.
Ранее бывший нападающий сборной России Максим Сушинский заявил, что Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьет рекорд канадца Гретцки.
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