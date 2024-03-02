Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 55 шайб

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче чемпионата НХЛ против «Филадельфии», побив один из рекордов Уэйна Гретцки и приблизившись к другому. Об этом сообщает «Матч ТВ».
У россиянина теперь 145 голов в НХЛ в 245 матчах, сыгранных в марте. Гретцки забил 144 гола в марте за карьеру.
Более того, число голов Овечкина в НХЛ выросло до 839, что сократило отставание от рекорда Гретцки до 55 шайб.
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, Гретцки — лидирует (894).
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Более того, число голов Овечкина в НХЛ выросло до 839, что сократило отставание от рекорда Гретцки до 55 шайб.
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Ювелина Бернст