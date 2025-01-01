Овечкин нецензурно по-русски прокомментировал победе над «Бостоном» в НХЛ

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов )
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на русском языке нецензурно прокомментировал победе над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеисты «Вашингтона» 31 декабря одержали победу над хоккейным клубом «Бостон Брюинз» со счетом 3:1. Александр Овечкин не смог набрать очки. После окончания игры в социальных сетях появилось видео с новогодним поздравлением хоккеиста — в нём он выругался в связи с победой над «Бостон Брюинз».
Потом капитан «Кэпиталз» обратился к своим знакомым и поздравил их с наступающим праздником. После Нового года Александр Овечкин дал всем совет «прийти в себя и открыть баночку пива».
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые вышел на лед после травмы и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Торонто Мейпл Лифс» в матче НХЛ. Игра, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
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Потом капитан «Кэпиталз» обратился к своим знакомым и поздравил их с наступающим праздником. После Нового года Александр Овечкин дал всем совет «прийти в себя и открыть баночку пива».
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые вышел на лед после травмы и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Торонто Мейпл Лифс» в матче НХЛ. Игра, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
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Ольга Енгалычева