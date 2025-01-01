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Овечкин нецензурно по-русски прокомментировал победе над «Бостоном» в НХЛ

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов )

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов )

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на русском языке нецензурно прокомментировал победе над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеисты «Вашингтона» 31 декабря одержали победу над хоккейным клубом «Бостон Брюинз» со счетом 3:1. Александр Овечкин не смог набрать очки. После окончания игры в социальных сетях появилось видео с новогодним поздравлением хоккеиста — в нём он выругался в связи с победой над «Бостон Брюинз».

Потом капитан «Кэпиталз» обратился к своим знакомым и поздравил их с наступающим праздником. После Нового года Александр Овечкин дал всем совет «прийти в себя и открыть баночку пива».




Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые вышел на лед после травмы и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Торонто Мейпл Лифс» в матче НХЛ. Игра, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

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#нхл
#игра
#александр овечкин
#новый год
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена пожизненно
01 января 2025, 09:28

Фото: istockphoto/I am the author of images and videos

Бывший тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева дисквалифицирована пожизненно. Кроме неё бан получили также действующий тренер национальной команды Сияна Василева и тренер Федерации гимнастики Азербайджана Евгения Виляева.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте Фонда гимнастической этики (GEF). Мариана Василева лишена звания «почетного тренера» Международной федерации гимнастики (FIG). Она пожизненно не сможет занимать пост главного тренера в любой федерации, входящей в FIG. Если она захочет работать в сфере, связанной с гимнастикой, ей предстоит пройти трёхмесячные курсы по охране труда.

Поводом для таких суровых санкций стали обвинения во многолетних проявлениях физического и психологического насилия со стороны тренеров в отношении нескольких гимнасток, которые были доказаны. Установлено, что Мариана Василева даже избивала своих подопечных, принуждала их выступать, когда они были не в форме, оскорбляла девушек з-за лишнего веса. Кроме того, тренеры не позволяли гимнасткам общаться с родными, отбирая у них телефоны.

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#азербайджан
#художественная
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Непомнящий встретится в финале чемпионата мира по шахматному блицу с Карлсеном
01 января 2025, 01:19

Фото: iStock/Andy Cossins

Российский шахматист Ян Непомнящий встретится в финале чемпионата мира по блицу с норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом сообщает ТАСС.
«Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграют в финале чемпионата мира по блицу», — говорится в сообщении.

Шахматный турнир проводится в Нью-Йорке. В полуфинале Непомнящий обыграл Уэсли Со из США в тай-брейке. При этом Карлсен выиграл в трех партиях у поляка Яна-Кшиштофа Дуды.

По правилам плей-офф соревнований участники играют по четыре партии. Каждый имеет по три минуты времени, при этом после каждого хода добавляется еще две секунды.

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Российский футболист Логашов не стал покупать икру из-за её дороговизны

Российский телеканал «Матч ТВ» покажет игры чемпионата мира по футболу 2026 года
#турнир
#шахматы
#нью-йорк
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Российский футболист Логашов не стал покупать икру из-за её дороговизны
31 декабря 2024, 21:22

Фото: iStock/ Ekaterina Volkova

Экс-защитник московского «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов не стал покупать икру из-за её дороговизны. Этим он поделился в беседе с «РБ Спорт».
«Раньше покупали два килограмма икры, а в этот Новый год пока еще не купили ни одного», — обратил внимание футболист.

Арсений Логашов отметил, что в прошлом году икра выросла в цене минимум в два раза.

Футболист два раза был обладателем Кубка России: в составе «Локомотива» и в составе «Ростова».

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что цены на икру выросли из-за низких объёмов выловленной рыбы. Владимир Солодов обратил внимание, что всё подорожание связано с низким уловом и с тем, что граждане Российской Федерации стали попросту есть больше икры. Практически весь объём продукции идёт на внутренний рынок, но цены всё равно остаются высокими.

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#новый год
#икра
#цены
#футболист
#рф
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Российский телеканал «Матч ТВ» покажет игры чемпионата мира по футболу 2026 года
31 декабря 2024, 13:49

Фото: istockphoto/FotografieLink

Российские любители футбола смогут увидеть трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года. Телеканал «Матч ТВ» выкупил эксклюзивные права на показ турнира на территории России.
В 2026 году финальная стадия чемпионата мира по футболу пройдёт в трёх странах — США, Мексике и Канаде, напоминает официальный сайт телеканала. Впервые в истории в решающей стадии мундиаля сыграют 48 сборных, представляющих все шесть конфедераций Международной федерации футбола (FIFA, Fédération internationale de football association - франц.).

В общей сложности команды проведут 104 матча, включая групповые турниры стадию плей-офф. Финал состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде в пригороде Нью-Йорка. Игры будут транслироваться в прямом эфире главного телеканала «Матч ТВ», на тематических каналах, а также на цифровых платформах спортивного медиахолдинга.

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#сша
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#чемпионат мира по футболу
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Российский шахматист Дубов проспал партию и не вышел в плей-офф ЧМ по блицу
31 декабря 2024, 11:59

Фото: istockphoto/marchmeena29

Российский гроссмейстер Даниил Дубов не вышел в плей-офф чемпионата мира по блицу, проходящего в Нью-Йорке. Решающую партию против американца Ханса Ниманна шахматист просто... проспал.
Об этом сообщает портал NRK. По информации источника, гроссмейстер з России уснул в гостиничном номере не успел проснуться ко времени начала партии, обозначенному в регламенте. Организаторы турнира присудили Дубову техническое поражение за неявку. Не досчитавшись этого очка, россиянин не смог выйти в 1/4 финала турнира. Сам Даниил объяснил случившееся тем, что не смог приспособиться к разнице во времени.

Весь пьедестал почёта на чемпионате мира по быстрым шахматам заняли россияне. Победителем стал 18-летний Володар Мурзин. В финале он обыграл соотечественника Александра Грищука. Замкнул тройку призёров Ян Непомнящий. Отличился на турнире и чемпион 2023 года датчанин Магнус Карлсен, которого организаторы дисквалифицировали за отказ переодеть джинсы.

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#портал
#россияне
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Гол Овечкина в первом матче после его травмы помог «Вашингтону» обыграть «Торонто»
29 декабря 2024, 06:36

Фото: iStock/JohnAlexandr

Александр Овечкин впервые вышел на лед после травмы и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Торонто Мейпл Лифс» в матче НХЛ. Игра, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
Из «Вашингтона» шайбы забросили Эндрю Манджапане, Джейкоб Чикран, Ник Дауд, Том Уилсон и сам Овечкин, забросивший шайбу на 57-й минуте.

Для 39-летнего капитана «Вашингтона» это был первый матч после восстановления от перелома ноги, из-за которого он пропустил 16 игр. Несмотря на ограниченное время на льду — всего 14 минут, он нанес три броска в створ ворот и записал на свой счет 16-й гол сезона и 869-й в карьере НХЛ.

Кадры игры разместили в Telegram-канале SHOT.



Сейчас Овечкин находится всего в 25 шайбах от рекорда Уэйна Гретцки, который забил 894 гола за карьеру.

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На капремонт спортобъектов в Подмосковье в 2025 году направят 5 млрд рублей

Лавров вспомнил плохой дресс-код Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

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#матч
#нхл
#лёд
#травмы
#александр овечкин
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Лавров вспомнил плохой дресс-код Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам
Лавров высказался по скандалу с шахматистом Карлсеном на ЧМ и вспомнил Зеленского
29 декабря 2024, 02:54

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал скандал, разгоревшийся на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке из-за дресс-кода, сообщает «Коммерсант».
«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение», — признался министр.
Лавров отметил, что сам не играет в шахматы, но в достаточной мере интересуется ими.

Скандал начался после того, как Карлсену выписали штраф в $200 за нарушение дресс-кода FIDE — шахматист пришел на игру в джинсах вместо положенных брюк. Организаторы турнира потребовали от него сменить одежду к следующему раунду, угрожая дисквалификацией. В знак протеста Карлсен решил самостоятельно покинуть соревнование.

Штраф за несоответствие дресс-коду также получил российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который появился на турнире в кроссовках, но смог продолжить участие после переобувания.

Лавров саркастически отметил, что такие строгие требования к одежде на турнире вызывают вопросы. Он также вспомнил, что Владимир Зеленский регулярно игнорирует деловой дресс-код, появляясь на международных встречах в неподобающей одежде.

«Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — добавил Лавров.
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#владимир зеленский
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На капремонт спортобъектов в Подмосковье в 2025 году направят 5 млрд рублей
28 декабря 2024, 18:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На капитальный ремонт спортивных сооружений в Московской области в 2025 году выделят из бюджета около 5 млрд рублей. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
«На капремонт спортивных сооружений в следующем году выделено 5 млрд рублей. Свыше 9 млрд направят на государственную программу «Спорт Подмосковья». Основная часть пойдёт на содержание наших учреждений и топовых спортсменов. При этом сюда не входит более 20 млрд рублей, заложенных на спорт в муниципальных образованиях», – рассказал министр в интервью «Интерфаксу».
Он добавил, что в Подмосковье расположено более 14 тыс. спортивных сооружений, в том числе 327 крупных объектов спорта.
«Многие объекты имеют столетнюю историю, поэтому ремонт необходим. В прошлом году губернатор Андрей Воробьёв запустил огромную региональную программу по капремонту объектов. На первом этапе планируем отремонтировать 50 из них. Это огромное подспорье как для массового спорта, так и для спорта высших достижений», – отметил Абарёнов.
Что касается строительства новых объектов, то, по его словам, в Подмосковье отдают приоритет инвесторам, которых сегодня достаточно.

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#минспорт мо
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#дмитрий абарёнов
#подмосковье
#московская область
#капремонт
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Систематически занимаются спортом более 60% жителей Подмосковья
28 декабря 2024, 16:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области регулярно занимаются спортом более 60% жителей. Такие данные привёл министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов.
«Сегодня у нас в Подмосковье – свыше 60% систематически занимающихся спортом. Это около 5 млн человек. Мы одни из лидеров в стране по этому показателю. Естественно, хотим, чтобы каждый житель Московской области занимался физкультурой и спортом», – сказал Абарёнов в интервью «Интерфаксу».
По его словам, в Подмосковье вводится система с искусственным интеллектом для отслеживания загрузки спортивных объектов, ведётся работа с инвесторами. Сейчас на рассмотрении – более сотни инвестпроектов, связанных с физкультурой и спортом. Предполагается, что все эти меры помогут увеличить число занимающихся.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорт мо
#дмитрий абарёнов
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