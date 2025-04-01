Губерниев раскрыл свое мнение о возможном возвращении России к международным турнирам

Дмитрий Губерниев (Фото: Instagram*/guberniev_dmitry)
Российский футбольный союз (РФС) прилагает максимальные усилия, чтобы россияне вернулись на международную арену. Об этом порталу Metaratings.ru заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Нас много кто пытается вернуть. Это касается не только футбола. Понятно что главное - это переговоры на не спортивных полях. Но то, что РФС делает максимум для возвращения, общаясь с партнерами, с коллегами за рубежом, — это факт. Я это знаю. Есть трезвые голоса, которые хотят нас вернуть. Поэтому будем надеяться», — прокомментировал собеседник.Перед этим бывший гендиректор академии футбола «Чертаново» Николай Ларин говорил, что молодым футболистам важны международные соревнования. После событий февраля 2022 года Россию перестали допускать на международную арену. При этом футболисты показывают хорошие результаты в товарищеских матчах.
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