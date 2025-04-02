Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер опроверг слухи о переходе в «Авангард»

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Казахстанский хоккеист канадского происхождения Джесси Блэкер, выступающий за «Автомобилист» из Екатеринбурга, прокомментировал информацию о своём переходе в омский «Авангард». По его словам, эти данные не соответствуют действительности.
В разговоре с сетевым спортивным изданием Metaratings.ru защитник уральской команды прямо назвал эту новость обычными слухами, хотя она и была напечатана в федеральном СМИ. В публикации сообщалось, что по окончании нынешнего сезона казахстанский канадец переедет в Омск.
В ещё продолжающемся сезоне 2024/2025 игрок провёл в составе «Автомобилиста» 51 игру по ходу регулярного чемпионата, отметившись в них тремя заброшенными шайбами. Кроме того, на его счету 15 голевых передач. В плей-офф Кубка Гагарина (четыре игры - прим. ред.) результативных баллов на счету хоккеиста пока нет.
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«Я видел эту новость. Это просто слух, запуск. У меня истекает контракт, и я бы хотел продолжить играть в Екатеринбурге», — сказал Блэкер корреспонденту портала.
В ещё продолжающемся сезоне 2024/2025 игрок провёл в составе «Автомобилиста» 51 игру по ходу регулярного чемпионата, отметившись в них тремя заброшенными шайбами. Кроме того, на его счету 15 голевых передач. В плей-офф Кубка Гагарина (четыре игры - прим. ред.) результативных баллов на счету хоккеиста пока нет.
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Александр Бойцов